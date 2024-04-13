Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ночью +3, +5°С, днем +10, +12°С.
14 апреля в регионе без осадков, до +13°С
По легенде экипаж ДПС докладывает в дежурную часть о факте преследования автомобиля, водитель которого проигнорировал требование сотрудников полиции остановиться.
Сотрудники ГИБДД Большеглушицкого района провели тренировку с применением спецсредств для принудительной остановки автомобилей.
Слово «Самара» на форме будет заменено на «Куйбышев», тем самым отдав дань памяти истории космонавтики и родного города.
«Крылья Советов» сыграют в футболках, посвященных Дню космонавтики
Следующий субботник – общегородской. Он пройдет 20 апреля.
Почти 40 тысяч человек приняли участие в Гагаринском субботнике в Самаре
Остаются подтопленными 5 низководных мостов, 158 частных жилых домов, 628 приусадебных участков.
Информация по паводку в Самарской области на 13-ое апреля
В Самаре из-за забега 14 апреля перекроют четыре улицы
В Самаре из-за забега 14 апреля перекроют четыре улицы
85-летний водитель в Самаре сбил двоих пенсионерок
85-летний водитель в Самаре сбил двоих пенсионерок
Четыре человека пострадали в ДТП в Самарской области
Четыре человека пострадали в ДТП в Самарской области
Наверх
Самара  +11 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.44
-0.28
EUR 99.73
-0.95
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников самарского РКЦ «Прогресс» с Днем космонавтики
Областная библиотека приглашает на концерт с участием артистов Самарского академического театра оперы и балета
Средники, субботники, экодесанты - в регионе продолжается месячник благоустройства
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Сотрудники ГИБДД Большеглушицкого района провели тренировку с применением спецсредств для принудительной остановки автомобилей.

13 апреля 2024 16:34
234
По легенде экипаж ДПС докладывает в дежурную часть о факте преследования автомобиля, водитель которого проигнорировал требование сотрудников полиции остановиться.

Сотрудники Госавтоинспекции Большеглушицкого района провели практическую тренировку по применению спецсредств для принудительной остановки автомобилей.

Согласно учебной легенде экипаж ДПС докладывает в дежурную часть о факте преследования автомобиля, водитель которого проигнорировал требование сотрудников полиции остановиться, пытается уйти от преследования, при этом неоднократно нарушает требования ПДД РФ, тем самым создавая опасность для других участников дорожного движения.

В ходе дальнейших оперативных действий сотрудники Госавтоинспекции принимают меры к задержанию, применив специальное средство для принудительной остановки. Средство остановки транспорта «Диана» представляет собой набор пластин, шарнирно соединенных друг с другом, с установленными на них шипами.
ОГИБДД по Большеглушицкому району напоминает, что за неповиновение сотруднику полиции, который указал на необходимость прекратить движение транспортного средства, согласно ст. 12.25 КоАП РФ предусмотрен штраф в размере 500-800 рублей, сообщает пресс-служба ГИБДД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГИБДД СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре из-за забега 14 апреля перекроют четыре улицы
13 апреля 2024  13:50
В Самаре из-за забега 14 апреля перекроют четыре улицы
188
Сегодня, 13 апреля в Самаре проходит Гагаринский субботник!
13 апреля 2024  12:12
Сегодня, 13 апреля в Самаре проходит Гагаринский субботник!
206
Улицу Чернореченскую в этом году ожидает комплексное обновление.
13 апреля 2024  11:20
Улицу Чернореченскую в этом году ожидает комплексное обновление
232
Сразу две компании Самарской области стали победителями престижной федеральной премии
12 апреля 2024  11:00
Сразу две компании Самарской области стали победителями престижной федеральной премии
295
12 апреля в Самаре пройдет первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства
11 апреля 2024  11:30
12 апреля в Самаре пройдет первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства
496
Весь список