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Сотрудники ГИБДД Большечерниговского района приняли участие в акции "Родной край: встречи и знакомства» совместно с активистами Первичного отделения школы N1 села Большая Черниговка, советником по воспитанию и взаимодействию с ДОО Акбулатовой Анной Айткалиевной, председателем местного отделения Движения Первых Гизатулиной Юлии Александровны.



Родители вместе с отрядом волонтеров «Новое поколение» путешествовали по школам родного района, знакомились с ребятами других сёл и рассказывали о разных направлениях добровольческой деятельности.

Мероприятие состоялось в селе Красный Октябрь. Представитель отряда родителей - волонтеров «ProДобро» Гизатулина Юлия Александровна с легкостью завоевала сердца ребят своей искренностью и увлекательным рассказом о разнообразных направлениях деятельности "Движения Первых".



Представители отряда волонтеров "Новое поколение» провели увлекательные игры по правилам дорожного движения, используя мобильный авто городок.

Беседу о правилах дорожного движения продолжил сотрудник полиции и напомнил юным участникам дорожного движения о том, что на улице они должны быть осторожны и внимательны и всегда должны соблюдать Правила дорожного движения, а также использовать световозвращающие элементы на одежде. Мероприятия этого замечательного проекта будут продолжаться, сообщает пресс-служба ГИБДД Самарской области.

Фото: пресс-служба ГИБДД Самарской области