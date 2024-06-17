Сотрудники ГАИ Жигулевска вместе с волонтерами провели мероприятие «ПДД на асфальте»

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В рамках широкомасштабного мероприятия «Внимание-дети! Летние каникулы!», а также в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пешеходов сотрудники Госавтоинспекции г. Жигулевска совместно с волонтерами дома молодежных организаций г. Жигулевска провели мероприятие «ПДД на асфальте».

Участники акции нанесли на асфальт с помощью трафаретов предупреждающие надписи, которые напомнят пешеходам Правила дорожного движения и подскажут, что они должны помнить перед переходом проезжей части «Сойди с велосипеда» и «Отвлекись от телефона».

Сотрудники полиции надеются, что подобные надписи привлекут внимание пешеходов и заставят задуматься о правильном и безопасном переходе дороги.

Акция продлится на протяжении всех летних каникул.

Фото: Госавтоинспекция Самарской области