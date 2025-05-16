Сотрудники ГАИ СО привлекли к ответственности нерадивого водителя автобуса

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Сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности водителя автобуса, грубо нарушившего ПДД РФ. Полицейские благодарят неравнодушных граждан за оперативное предоставление информации о фактах правонарушений.

В ходе мониторинга сети Интернет в одной из социальных сетей сотрудниками полиции выявлена видеозапись, на которой зафиксировано, как мужчина, управляя микроавтобусом Fiat, двигался по улице Комзина в Тольятти и осуществил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, нарушив таким образом п. 9.2 ПДД РФ и подвергнув опасности пассажиров и других участников дорожного движения.

Госавтоинспекторы установили личность 49-летнего водителя и собрали в отношении него административный материал по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения), который направили в суд для принятия решения по существу.

Полицейские благодарят неравнодушных граждан за оперативное предоставление информации о фактах правонарушений. От действий каждого участника дорожного движения зависит жизнь и здоровье окружающих, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО