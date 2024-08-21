Сотрудники ГАИ СО проводят цикл профилактических мероприятий

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Самарские полицейские регулярно проводят профилактические мероприятия, уделяя особое внимание дорожно-транспортной безопасности.

Так, в Кинельском районе полицейские провели рабочую встречу с водителями скорой помощи и напомнили, что от их грамотных действий зависит жизнь людей, нуждающихся в экстренной помощи. Однако во время поездки в медицинское учреждение они не должны забывать о безопасности дорожного движения и не подвергать опасности своих пассажиров и других участников дорожного движения.

А в Кошкинском районе, на федеральной трассе, водителям напомнили о недопустимости нарушений ПДД, особенно в черте города, вблизи пешеходных переходов и мест возможного появления пешеходов, а также предупредили, что перед поездкой на дальние расстояния необходимо проверить техническое состояние автомобиля: состояние шин, тормозной системы, работу стеклоочистителей и исправность фар, рекомендовали соблюдать дистанцию и скоростной режим.

По окончании мероприятий сотрудники Госавтоинспекции раздали участникам тематические брошюры и пожелали безопасных дорог.

Профилактические мероприятия на территории региона продолжаются, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО