Сотрудники ГАИ СО провели профилактическую акцию «Трезвый водитель»

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Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области регулярно проводят мероприятия, направленные на профилактику нарушений Правил дорожного движения и снижения количества ДТП, происходящих по вине нетрезвых водителей.

Так, в Нефтегорском районе госавтоинспекторы совместно с волонтерами провели профилактическую акцию «Трезвый водитель».

Начальник отделения Госавтоинспекции Межмуниципального отдела МВД России «Нефтегорский» майор полиции Владимир Смоляков и волонтеры вручали водителям памятки, напоминающие об ответственности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, и дарили яблоки с пометкой «Я не пью за рулем!»

Майор полиции напомнил водителям о негативных последствиях употребления алкоголя и призвал автолюбителей вести здоровый и законопослушный образ жизни.

Участники акции поблагодарили организаторов мероприятия за полезную информацию и пообещали неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.

Фото: ГУ МВД СО