Сотрудники ГАИ СО продолжают проводить профилактические встречи с подрастающим поколением

64

Госавтоинспекторы Самарской области провели профилактические мероприятия с подрастающим поколением.

В Новокуйбышевске, Борском, Большеглушицком, Клявлинском районах полицейские рассказали ребятам, как правильно вести себя на дорогах, пешеходных переходах и в общественном транспорте, подчеркнув, что использование наушников с музыкой и мобильного телефона недопустимо при переходе проезжей части и объяснили какая ответственность, наступает за нарушение ПДД.

Самым юным участникам дорожного движения полицейские в игровой форме рассказали о значении сигналов светофора и дорожных знаков.

Ребята получили массу впечатлений от мероприятий и закрепили свои знания Правил дорожного движения.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции обратились к водителям с призывом использовать специальные удерживающие устройства при перевозке детей в автомобиле

В завершение встреч участникам вручили тематические памятки и сувениры, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО