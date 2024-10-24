Сотрудники ГАИ СО напомнили правила безопасности участникам дорожного движения

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С целью предупреждения и снижения количества дорожно – транспортных происшествий, а также повышения культуры безопасного поведения водителей сотрудники Госавтоинспекции Самарской области провели профилактические беседы с участниками дорожного движения.



Так, в Кинельском районе полицейские провели профилактическую акцию "Встречная полоса!"



В ходе мероприятия особое внимание было уделено проверке соблюдения водителями правил обгона и других ситуаций, связанных с выездом на полосу встречного движения, а также соблюдению автомобилистами скоростного режима, и требований, предписанными дорожными знаками и разметкой.



Сотрудники Госавтоиспекции напомнили водителям, что выезд на полосу встречного движения – это одно из самых опасных нарушений ПДД.



Автоинспекторы провели с водителями профилактические беседы о неукоснительном соблюдении требований Правил и вручили листовки «Выезд на полосу встречного движения-роковая ошибка".



В свою очередь, сотрудники Госавтоинспекции О МВД России по Кошкинскому району провели акцию «Сохрани жизнь! Сообщи о пьяном водителе!».



В ходе мероприятия полицейские побеседовали с работниками автозаправочных станций и сотрудниками торговли о запрете нетрезвого вождения и напомнили о необходимости сообщать в полицию о лицах, находящихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения. С согласия владельцев торговых павильонов, АЗС и магазинов, инспекторы ДПС разместили листовки с информацией о проведении акции.



В завершение мероприятия полицейские напомнили, что бдительность позволит спасти человеческие жизни.



Кроме того, на территории Кошкинского района в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Молодой водитель» сотрудники полиции напомнили начинающим автомобилистам основные правила безопасного поведения на дороге и подчеркнули важность неукоснительного соблюдения ПДД.



В завершении мероприятия полицейские раздали молодым водителям знак «Начинающий водитель», сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО