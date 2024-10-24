Сотрудники ГАИ СО напомнили правила безопасности участникам дорожного движения

Я нашел ошибку
Главные новости:
Печное отопление всегда создавало и создает немало проблем населению области, особенно в сельской местности, где во многих домах имеется печь - объект повышенной пожарной опасности.
МЧС СО: в период холодов печное оборудование – источник повышенной пожарной опасности
В ходе церемонии награждения более 50 сотрудников и ветеранов ракетно-космического центра «Прогресс» получили заслуженные награды.
Вячеслав Федорищев поздравил РКЦ «Прогресс» со 130-летием и вручил коллективу орден Гагарина
Основным вопросом обсуждения стала подготовка инженерных кадров для ракетно-космической отрасли.
Вячеслав Федорищев встретился с космонавтами Олегом Кононенко и Николаем Чубом
В Самаре ночью +3, +5°С, днем +7, +9°С.
25 октября в регионе местами дождь, до +9°С
Травма возникла по неосторожности во время строительных работ на приусадебном участке.
Хирурги больницы им. Т.И.Ерошевского  вернули зрение пациенту после тяжелой проникающей травмы глаза
Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 2 лет 6 месяцев до 4 лет.
В Сызрани трое мужчин осуждены за попытку подключения к нефтепроводу
Губернатор зачитал поздравительную телеграмму в адрес сотрудников РКЦ "Прогресс", направленную Президентом Владимиром Путиным
Вячеслав Федорищев поздравил работников РКЦ "Прогресс" со 130-летием предприятия
В этом году она продлится до 27 октября.
Почти 125 тысяч школьников Самарской области приняли участие в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги»
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.64
0.05
EUR 104.38
-0.49
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
26 октября в Сызрани состоится Межрегиональный фестиваль финно-угорских народов «Паронь пандома»
В Самарском зоопарке проведут «Осенний бал-маскарад»
В Самаре открывается галерея народных ремесел
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Сотрудники ГАИ СО напомнили правила безопасности участникам дорожного движения

24 октября 2024 15:25
134
Так, в Кинельском районе полицейские провели профилактическую акцию "Встречная полоса!"

С целью предупреждения и снижения количества дорожно – транспортных происшествий, а также повышения культуры безопасного поведения водителей сотрудники Госавтоинспекции Самарской области провели профилактические беседы с участниками дорожного движения.

Так, в Кинельском районе полицейские провели профилактическую акцию "Встречная полоса!"

В ходе мероприятия особое внимание было уделено проверке соблюдения водителями правил обгона и других ситуаций, связанных с выездом на полосу встречного движения, а также соблюдению автомобилистами скоростного режима, и требований, предписанными дорожными знаками и разметкой.

Сотрудники Госавтоиспекции напомнили водителям, что выезд на полосу встречного движения – это одно из самых опасных нарушений ПДД.

Автоинспекторы провели с водителями профилактические беседы о неукоснительном соблюдении требований Правил и вручили листовки «Выезд на полосу встречного движения-роковая ошибка".

В свою очередь, сотрудники Госавтоинспекции О МВД России по Кошкинскому району провели акцию «Сохрани жизнь! Сообщи о пьяном водителе!».

В ходе мероприятия полицейские побеседовали с работниками автозаправочных станций и сотрудниками торговли о запрете нетрезвого вождения и напомнили о необходимости сообщать в полицию о лицах, находящихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения. С согласия владельцев торговых павильонов, АЗС и магазинов, инспекторы ДПС разместили листовки с информацией о проведении акции.

В завершение мероприятия полицейские напомнили, что бдительность позволит спасти человеческие жизни.

Кроме того, на территории Кошкинского района в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Молодой водитель» сотрудники полиции напомнили начинающим автомобилистам основные правила безопасного поведения на дороге и подчеркнули важность неукоснительного соблюдения ПДД.

В завершении мероприятия полицейские раздали молодым водителям знак «Начинающий водитель», сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

 

 

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Основным вопросом обсуждения стала подготовка инженерных кадров для ракетно-космической отрасли.
24 октября 2024  17:49
Вячеслав Федорищев встретился с космонавтами Олегом Кононенко и Николаем Чубом
112
Более 160 местных производителей представят свою продукцию на фестивале «Территория моды. Сделано в Самарской области»
24 октября 2024  13:54
Более 160 местных производителей представят свою продукцию на фестивале «Территория моды. Сделано в Самарской области»
232
Вячеслав Федорищев поздравил спецназ региона с Днем подразделений специального назначения в Вооруженных Силах РФ
24 октября 2024  11:51
Вячеслав Федорищев поздравил спецназ региона с Днем подразделений специального назначения в Вооруженных Силах РФ
257
В Самарской области по дорожному нацпроекту отремонтировано 60 км трассы «Самара – Волгоград» - Красноармейское – Пестравка
23 октября 2024  12:40
В Самарской области по дорожному нацпроекту отремонтировано 60 км трассы «Самара – Волгоград» - Красноармейское – Пестравка
1391
В Самаре из-за ДТП 23 октября может поменяться график ряда автобусов
23 октября 2024  10:51
В Самаре из-за ДТП 23 октября может поменяться график ряда автобусов
437
Весь список