Сотрудники ГАИ Кинель-Черкасского района провели агитационно-разъяснительную беседу со старшеклассниками

88

Сотрудники отделения ГАИ Кинель-Черкасского район, провели агитационно-разъяснительную беседу, на тему обучения и службы в образовательных организациях МВД России, с учениками 10 класса ГБОУ СОШ 1 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы.

Обучающимся было рассказано, о преимуществах обучения в системе ВУЗов МВД, так же о важности профессии полицейского в настоящее время.

После разговор продолжили на тему безопасности дорожного движения.

Сотрудники Госавтоинспекции напомнили учащимся об основных правилах дорожного движения, как для пешеходов, так и для водителей. Рассказали о причинах дорожно-транспортных происшествий, где акцентировала внимание на происшествия с участием подростков и молодых водителей. Инспектор также напомнил ученикам об административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения.

Фото пресс-служба ГАИ СО