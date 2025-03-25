Сотрудники ДПС спасли собаку, провалившуюся в подвал заброшенного гаража в посёлке Стройкерамика 

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Полицейские во время рейдового мероприятия обнаружили в заброшенном гараже собаку, которая провалилась в глубокую яму и не могла выбраться.

Утром около 9:00 наряд отдельного взвода ДПС Госавтоинспекции ОМВД России по Волжскому району патрулировал дачный массив в посёлке Стройкерамика, проверяя территорию на наличие угнанных автомобилей. Внезапно из заброшенного гаража донёсся громкий вой и лай. Полицейские, заподозрив неладное, решили осмотреть помещение.

В подвале гаража они обнаружили собаку, которая провалилась в глубокую яму и не могла самостоятельно выбраться. Животное было напугано, скулило и явно нуждалось в помощи.

Сотрудники попытались вытащить пса, но без специальных средств сделать это не удалось. Тогда они обратились за помощью к местным жителям. Те предоставили лестницу и верёвку, с помощью которых полицейские спустились в подвал, зафиксировали собаку и осторожно подняли её на поверхность.

После спасения пёс был освобождён от верёвок и передан жителям, пообещавшим найти ему новый дом, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.