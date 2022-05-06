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Сотрудниками полиции будет осуществляться охрана порядка во время проведения массовых мероприятий в СО

6 мая 2022 20:47
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На мероприятия запрещено проносить оружие, в том числе холодное, и предметы, схожие с ними.

ГУ МВД России по Самарской области информирует жителей и гостей губернии о необходимости соблюдать меры безопасности во время проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Сотрудниками полиции будет осуществляться охрана порядка и обеспечиваться общественная безопасность во время проводимых мероприятий во всех населенных пунктах Самарской области.

На мероприятия запрещено проносить оружие, в том числе холодное, и предметы, схожие с ними: огнеопасные вещества, пиротехнику, аэрозольные баллончики, все виды жидкостей в любых объемах и алкогольные напитки.

 В случае возникновения нештатных ситуаций, необходимо обратиться к ближайшему наряду полиции или по телефону 112, или дежурной части ГУ МВД России по Самарской области (846) 278-22-22.

 

Фото:   ГУ МВД СО

 

 

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