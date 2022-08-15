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Сотрудниками Госавтоинспекции СО выявлено свыше 2300 различных правонарушений за минувшие выходные дни
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Сотрудниками Госавтоинспекции СО выявлено свыше 2300 различных правонарушений за минувшие выходные дни

15 августа 2022 14:26
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66 водителей допустили управление транспортом в состоянии опьянения или отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

В ходе рейдовых мероприятий с 12 по 13 августа 2022 года, сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 2300 различных правонарушений в области дорожного движения.

66 водителей допустили управление транспортом в состоянии опьянения или отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, 3 из них привлечены к ответственности за повторное в течение года управление транспортным средством в нетрезвом виде. Выявление водителей в нетрезвом виде является безусловным приоритетом в работе дорожно-патрульной службы, однако сотрудники ГИБДД уделяют внимание и другим видам правонарушений. В их числе - управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления, и управление транспортом водителем, лишенным права управления. За истекшие три дня сотрудники полиции выявили 3 водителей без водительских удостоверений на дорогах губернии.

За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечено 738 водителей. В отношении автовладельцев составлены административные материалы. Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере до четырех тысяч рублей, либо административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок до ста двадцати часов.

Госавтоинспекция на постоянной основе проводит мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в том числе в качестве пассажиров. Во время рейдовых мероприятий выявлено свыше 76 нарушителей правил перевозки детей, сотрудниками ГИБДД они привлечены к ответственности.

Региональная Госавтоинспекция призывает каждого участника дорожного движения не терять бдительности, не допускать правонарушений и быть ответственными за свои действия, которые крайне важны при участии в дорожном движении.

Мероприятия по контролю за соблюдением водителями Правил дорожного движения будут продолжены.

 

Фото:   ГИБДД СО

Теги: Мероприятия

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