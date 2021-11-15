Сотрудникам ГУ МЧС Самарской области вручили ведомственные медали

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Сегодня в Главном управлении МЧС России по Самарской области состоялось вручение ведомственных медалей.

За добросовестную службу и выслугу лет начальник Главного управления генерал-майор внутренней службы Олег Бойко вручил медали «За отличие в службе» 1, 2 и 3 степени 21 сотруднику федеральной противопожарной службы.

Напомним, что медаль МЧС России "За отличие в службе" является ведомственным знаком отличия МЧС России и состоит из трех степеней. Данной медалью награждаются сотрудники и ветераны федеральной противопожарной службы за добросовестное и ответственное исполнение служебных обязанностей.

Начальник Главного управления поздравил всех награжденных, пожелал им крепкого здоровья и дальнейших успехов в службе.

Фото: ГУ МЧС СО