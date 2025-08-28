Сотрудник УФСИН СО оказал поддержку бойцам в зоне СВО

79

Сотрудник исправительной колонии №6 УФСИН России по Самарской области принял участие в благотворительной акции по оказанию помощи военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции.

По его инициативе и при участии коллектива учреждения была организована покупка и передача автомобиля LADA Granta для нужд 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Вооружённых Сил Российской Федерации.

Благодаря его инициативе и поддержке коллектива автомобиль будет использоваться для выполнения боевых задач.

УФСИН России по Самарской области выражает искреннюю признательность сотруднику ИК-6 за высокое чувство долга и неравнодушие.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО