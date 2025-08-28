Я нашел ошибку
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с инициативной группой дольщиков ЖСК «ЖАСМИН-ДОМ».
Вячеслав Федорищев: «Ситуацию по «ЖАСМИН-ДОМУ» решим обязательно»
Мероприятие было направлено на укрепление имиджа региона и развитие региональных брендов через сувенирную индустрию – как неотъемлемую часть туристического опыта.
В губернии обсудили развитие сувенирной продукции
Их поздравили с предстоящим Днем знаний и вручили подарочные сертификаты. 
В ТТУ Самары состоялся праздник для 16 будущих первоклассников
Большую часть учреждений – 54% – будут обслуживать ООО «Кировский комбинат школьного питания» (44 школы) и ООО «Комбинат школьного питания» (37 школ), оставшиеся 70 школ будут обслуживать 9 самарских компаний. 
Накануне нового учебного года в Самаре определены организаторы школьного питания
Для того, чтобы приступить к выполнению необходимо зарегистрировать свою семейную команду на сайте этосемейное.рф до 14 сентября.
Для участников второго сезона конкурса «Это у нас семейное» открылось финальное тематическое задание – «Семейное древо»
В формате игры и интерактивных заданий юные посетители узнают о жизни детей и подростков в эвакуации.
1 сентября состоится экскурсия для детей в Музее Рязанова
Благодаря его инициативе и поддержке коллектива автомобиль будет использоваться для выполнения боевых задач.
Сотрудник УФСИН СО оказал поддержку бойцам в зоне СВО
В полиэтиленовом пакете с конфетами «карамель» ухищрённым способом были спрятаны наркотические вещества.
В исправительную колонию №5 УФСИН СО не попали запрещенные предметы
В ТТУ Самары состоялся праздник для 16 будущих первоклассников
Бойцы ОМОНа познакомили самарских школьников с работой дронов и современной экипировкой
Кураторская экскурсия по выставке «Здесь осталось детство» пройдет в Самаре
Сотрудник УФСИН СО оказал поддержку бойцам в зоне СВО

28 августа 2025 15:20
79
Благодаря его инициативе и поддержке коллектива автомобиль будет использоваться для выполнения боевых задач.

Сотрудник исправительной колонии №6 УФСИН России по Самарской области принял участие в благотворительной акции по оказанию помощи военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции.

По его инициативе и при участии коллектива учреждения была организована покупка и передача автомобиля LADA Granta для нужд 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Вооружённых Сил Российской Федерации.

Благодаря его инициативе и поддержке коллектива автомобиль будет использоваться для выполнения боевых задач.

УФСИН России по Самарской области выражает искреннюю признательность сотруднику ИК-6 за высокое чувство долга и неравнодушие.

 

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО

