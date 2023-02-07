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Любовь и поддержка в шелесте вязальных спиц: сотни самарских женщин участвуют в акции «Тепло для солдата», оказывая помощь в закупке и изготовлении тёплых вещей для участников СВО.

Так, рукодельницы поселка Береза Красноглинского района на базе детской библиотеки вяжут носки для бойцов, вкладывая в свои изделия тепло и заботу женского сердца. В каждую пару участницы кладут икону и письмо солдату от школьников. За все время рукодельницы изготовили почти 200 пар носков.

ТОС «Береза» стал центром притяжения для неравнодушных горожан. Желающие поддержать солдат, находящихся на СВО, закупают медикаменты, пряжу, шьют и вяжут теплые вещи, изготавливают маскхалаты, сетки и многое другое. Все необходимое консолидируется в волонтерском центре на базе ТОС и направляется бойцам.



Администрация Красноглинского района оказывает поддержку уже существующим объединениям и желающим их создать, помогая с поиском помещений, транспортом или организацией взаимодействия с бизнес-сообществами, сообщает пресс-служба администрации Самары.

Фото: пресс-служба администрации Самары