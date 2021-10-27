Состояние еще троих пострадавших при стрельбе в пермском университете улучшилось

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Состояние еще троих пострадавших при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете, находящихся на лечении в больницах Москвы, улучшилось до удовлетворительного, теперь только один пациент остается в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.

"Один пациент находится в состоянии средней степени тяжести, остальные пять человек - в удовлетворительном, из них трое переведены в другие медучреждения для реабилитации", - рассказали в ведомстве о состоянии пострадавших, отправленных на лечение в больницы Москвы.

Ранее региональный минздрав сообщал, что из пермских больниц выписаны все пострадавшие при стрельбе в вузе, четыре человека остаются в состоянии средней тяжести в столичных медучреждениях, двоих в удовлетворительном состоянии перевели на реабилитацию.

Утром 20 сентября студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек, более 40 человек пострадали. Ему грозит пожизненное заключение.

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