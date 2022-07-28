Состоялся визит Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка на iВолгу

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В среду, 27 июля, фестивальную поляну молодежного форума ПФО «iВолга» посетила Уполномоченной при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. В сопровождении заместителя полномочного представителя Президента в ПФО Олега Машковцева, заместителя председателя Правительства Самарской области Александра Фетисова, министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Регины Воробьевой, директора форума Кристины Гнатюк гостья осмотрела образовательные шатры, выставку, посвященную 10-летию форума, арт-объекты регионов, маркет с сувенирной продукцией.

Была организована встреча с участниками инклюзивного городка. «Здесь все Поволжье, несмотря на то, что форум окружной, к нам всегда приезжают ребята с инвалидностью из других регионов. Сегодня, например, на площадке есть Москва, Барнаул и Кавказ. Почти треть участников – на колясках», - рассказал директор Инклюзивного ресурсного центра, руководитель OpenSpace площадки «Мир без границ» Алексей Транцев. С ребятами на форуме большая сопровождающая команда: это и специалисты по медиа, которые помогают им фотографировать и снимать ролики, и специалисты по декоративно-прикладному искусству, и кураторы образовательных направлений, и эксперты - с инвалидностью и без, которые приезжают, чтобы работать с ребятами. И самое главное – это, конечно, специалисты по индивидуальному сопровождению. У каждого «в ведении» 5-8 ребят с инвалидностью, вместе они и в столовой, и на образовательных программах, и в лагере.

Участники инклюзивного направления рассказали Марии Львовой-Беловой о проектах, которые привезли на форум в этом году, поделились практиками, которые уже существуют, например, временный прокат колясок и другого оборудования, необходимого людям с ограничениями здоровья, особенно тем, кто приезжает из других регионов, кто путешествует. Уполномоченному по правам ребенка показали дополнительный технический модуль, который делает коляску более мобильной и простой в управлении для пользователя. Встреча прошла в формате живого общения, и все ребята смогли задать интересующие их вопросы.

Екатерина Дементьева, магистрант Пензенского государственного университета, не первый год приезжает на «iВолгу». В прошлом году привозила на форум свой проект экскурсий для слабовидящих и слепых людей, в ходе которых можно осмотреть достопримечательности, изготовленные на 3D-принтере. Дошла до финала, но победителем не стала. В 2022-м она участвует в смене «Творческий процесс». «Я занимаюсь общественной деятельностью, была выпускником проекта «Квартал Луи», сейчас помогаю там. («Квартал Луи» - проект Марии Львовой-Беловой и команды волонтеров, созданный для того, чтобы помочь молодым людям с инвалидностью, оказавшимся без попечения родителей, пилотная площадка на базе НКО «Квартал Луи» (названной в честь Луи Армстронга), куда молодые люди смогут попасть после выпуска из детского дома, продолжить учиться, получить опыт самостоятельной жизни, трудоустроиться и начать жить самостоятельно. – Прим.). В этом году юбилейный форум, хочется насладиться атмосферой, людьми, потому что сюда приезжает самая лучшая молодежь России, здесь крутые спикеры. Здорово, что появились отдельные смены, мы - на «Звуке», к нам приезжали педагоги, режиссеры», - поделилась она. У Екатерины уже есть идея другого проекта, с которым она планирует приехать на следующий форум, а еще – планы пойти учиться у саунд-продюсера и педагога по вокалу Антона Коробко, который на форуме проводил мастер-класс с участниками смены «Творческий процесс» направления «Звук».

Впервые в юбилейный год на форуме в очном формате стартовала смена «Детская iВолга». Ее участниками стали порядка 150 активистов Российского движения школьников от 16 до 17 лет, а также педагоги-кураторы в возрасте от 18 до 35. Мария Львова-Белова провела тренинг с участниками: командам были предложены 10 кейсов на тематическим направлениям: туризм, культура, школа, детство, семья и другим (например, как продвигать безопасный детский контент в Интернете, как развивать детский туризм, как сделать так, чтобы дети с удовольствием ходили в культурные учреждения и другие актуальные темы). Команды очень живо и увлеченно включились в работу: по заданию предлагали несколько реальных и несколько фантастических решений.

Уполномоченной при Президенте Российской Федерации по правам ребенка оценила решения ребят, касающиеся темы путешествий, организации детских форумов, родительского контроля, часть из них отмечены как очень практические и возможные к реализации.

Также Мария Львова-Белова посетила презентацию бизнес-проектов воспитанников из организаций для детей-сирот на площадке Open Space «Бизнес-шаг» и дала интервью «МоЁжТв» - телестудии, где занимаются ребята из детских домов.

«Меня пригласили на детскую «iВолгу», я рада, что в этом году появилась такая возможность для ребят. Знаю, что они долго просились поучаствовать. Это, наверное, пока единственный форум в стране, где есть возможность поучаствовать детям 16 и старше. Приехала посмотреть, как это работает, как работает инклюзивный городок, где находятся ребята с инвалидностью, потому что понимаю, насколько для них это важно. Сейчас как Уполномоченный я реализую стратегическую программу сопровождения через всю жизнь – это про то, что ребенок с инвалидностью, рожденный в семье, должен иметь тот же набор возможностей, какой есть и у здоровых детей. Конечно же, это про реализацию, про профориентацию, про реализацию своих проектов – то, что делает инклюзивный городок. Мне было важно поговорить с ребятами на равных, спросить, что им нужно, чтоб им было комфортно, чтобы они детям более младшего возраста эту дорожку могли проторить», - подчеркнула Мария Львова-Белова.

Она отметила и особую атмосферу молодежного форума: «Конечно, невероятное место, невероятные виды, дух свободы и молодости, когда ты идешь по дорожке и понимаешь, что легко скидываешь лет 10, креатив, творчество, возможности – то, о чем мы, мне кажется, в подростковом, молодежном возрасте могли только мечтать».

Молодежный форум в Самарской области проходит под патронатом Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Большое внимание поддержке творческой молодежи уделяет и Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Организаторами форума выступают Правительство региона при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.