175

С 30 марта по 1 апреля 2022 года в Прибрежном на территории б/о «Радуга» состоялся Областной форум «Время наших возможностей» для координаторов и активистов «серебряного» добровольчества, действующих при комплексных центрах социального обслуживания населения и территориального общественного самоуправления Самарской области.

Форум был организован в рамках проекта «Региональная программа поддержки «серебряного» добровольчества «Молоды душой», который реализуется Самарской региональной молодежной общественной организацией «Центр социальных проектов» при поддержке Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

Для участников была организована насыщенная программа: Брейн-ринг: «Я – «серебряный» волонтер!», турнир по настольным спортивным играм: «Спорт – это жизнь!» (джакколо, шаффлборд и корнхол), тренинги, семинары и мастер-классы, а также совместное стратегическое планирование мероприятий и акций, презентация деятельности Движения по различным направлениям.

«В нашем регионе активно развивается волонтерское движение среди старшего поколения. На нашем Форуме мы собирали представителей «серебряного» добровольчества, действующих при КЦСОН и ТОС, которые не состояли в реестре отрядов «серебряного» добровольчества Самарской области по итогу 2021 года. Программа форума была спланирована таким образом, чтобы каждый участник смог комплексно познакомиться со структурой и трендами «серебряного» добровольчества», - отметил Сергей Андриянов, руководитель проекта «Региональная программа поддержки «серебряного» добровольчества «Молоды душой».

На интерактивном занятии «Направления добровольческой деятельности» участники разобрали 10 направлений деятельности с которыми работают волонтеры Самарской губернии. Координаторам и активистам «серебряного» добровольчества дали возможность презентовать свои успешные практики и поделиться опытом в сфере организации и развития волонтерства старшего возраста.

Наставник и эксперт Регионального центра «серебряного» волонтерства «Молоды душой» Самарской области Наталья Бондаренко провела практический тренинг «Социальные акции: цели, организация и проведение».

«Богатый, жизненный и профессиональный опыт участников Форума позволил им проработать механизмы проведения социальных акций, понять форматы проведения, разобраться каких участников нужно привлекать, с какими партнерами нужно взаимодействовать и по каким показателям оценить успешность проведения акций «серебряными» волонтерами»,- поделилась Наталья Олеговна.

Свободное время участники проводили с пользой, для них провели мастер-классы по вязанию, живописи, настольным спортивным играм и мастер-класс по завязыванию платков. Также были организованы познавательная площадка: «Год культурного наследия народов России» и творческий вечер «Серебряная россыпь звезд».