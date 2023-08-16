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Состоялся 42-ой Фестиваль сотрудников УИС Самарской области

16 августа 2023 16:10
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В фестивале приняли участие 21 команда из числа сотрудников и ветеранов уголовно-исполнительной системы, а это более 200 человек.

По сложившейся традиции мероприятие проводилось на ведомственных турбазах «Электрон» и «Раздолье» близ города Тольятти. В фестивале приняли участие 21 команда из числа сотрудников и ветеранов уголовно-исполнительной системы, а это более 200 человек.

В этом году целью проведения фестиваля стало дальнейшее совершенствование работы с личным составом УФСИН России по Самарской области, повышение профессионального мастерства сотрудников, воспитание уважения к своей профессии, передача лучших традиций службы старшего поколения молодежи, улучшение морально-психологического климата в коллективе.

Наряду с сотрудниками за призовые места боролись ветераны УИС. Участники фестиваля состязались в перетягивании каната, военно-прикладной эстафете. Кроме того, захватывающе прошло первенство по волейболу. Зрелищно проведены художественный конкурс «Талантливы вместе!» и карнавал. Также профессионалы в приготовлении вкусных обедов участвовали в конкурсе «Волшебный казан». Капитаны команд показали свое мастерство в конкурсах «Самый меткий» и «Дженга». Они метали дротики и соревновались в ловкости.

По итогам всех соревнований первое общекомандное место завоевала команда лечебно-исправительного учреждения №4. Второе общекомандное место заняла сборная команда следственного изолятора №2. Третье место досталось исправительной колонии №29, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

 

Фото:    пресс-служба УФСИН России по Самарской области

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