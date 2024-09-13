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Состоялось торжественное открытие нового комплекса Госавтоинспекции Самарской области

13 сентября 2024 14:43
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Комплекс Госавтоинспекции занимает площадь свыше 86 000 квадратных метров.

В церемонии открытия приняли участие начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов, врио вице-губернатора - руководитель департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области Юрий Рожин и заместитель начальника Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению Министерства внутренних дел Российской Федерации полковник внутренней службы Руслан Жабагинов.

Открывая мероприятие, начальник областного главка полиции поприветствовал личный состав подразделения, выстроившийся во внутреннем дворе здания, и отметил: «Вызывает восхищение и объем комплекса, и те условия, которые созданы. Уверен, что сотрудники РЭО, областной Госавтоинспекции оценят это по достоинству. Коллеги, в таких условиях уровень оказания услуг населению повысится в разы. Я поздравляю вас с этим большим событием и надеюсь, что результаты вашей работы будут показывать хорошую динамику. Удачи вам, в добрый путь!»

Затем генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов вручил ключи от служебных автомобилей и наградил ведомственными наградами и почетными грамотами за добросовестное выполнение служебных обязанностей отличившихся сотрудников.

Игорь Иванов, Юрий Рожин, Руслан Жабагинов и Юрий Некрасов перерезав красную ленту, осмотрели здание. Начальник областного главка полиции обратил особое внимание на то, что сооружение соответствует существующим нормам и стандартам.

Комплекс Госавтоинспекции занимает площадь свыше 86 000 квадратных метров. Здесь находятся здание управления Госавтоинспекции и отдельной специализированной роты ДПС, 4-х этажный спортивный зал и тир, гаражи на 10, 30 и 60 автомобилей, 3-х этажный корпус регистрационно-экзаменационного отдела, с площадками для осмотра транспортных средств и приема экзамена на получение водительского удостоверения. Комплекс позволит разместить подразделения Госавтоинспекции в едином месте и улучшить качество оказания государственных услуг населению, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:  скрин видео ГУ МВД СО

Теги: Самара

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