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Состоялось награждение победителей конкурсов «Профессионал года» и «Лучшая трудовая династия Самарской области»

29 апреля 2025 19:52
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Награды вручил первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области Михаил Смирнов.

В рамках торжественного мероприятия, посвященного Празднику весны и труда, прошла церемония награждения победителей трудовых конкурсов «Профессионал года» и областного конкурса «Лучшая трудовая династия Самарской области». Награды вручил первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области Михаил Смирнов.

«Для меня большая честь наградить лучших профессионалов Самарской области, тех, кто трудится на благо Самарской земли, делает ее еще сильнее, красивее, успешнее. Важно, что вы вкладываете душу в свой труд, создаете своими руками будущее нашей родной земли, стремитесь развиваться и стать лучшими в своем деле», - отметил Михаил Смирнов.

Областной конкурс «Лучшая трудовая династия Самарской области» в регионе проводится с 2016 года. В 2025 году победителем конкурса стала трудовая династия Ждановых (Кочкуровых), работающая в акционерном обществе «Новокуйбышевская нефтехимическая компания». Общий трудовой стаж династии составляет 212 лет, на предприятии трудились и продолжают работать 3 поколения и 10 ее представителей. Здесь они не только проявили себя как профессионалы, но и создали семьи, нашли друзей.

«Мы довольны, что работаем в «Новокуйбышевской нефтехимической компании», - поделились представители династии, - и гордимся тем, что стали лучшей династией региона. Думаем, что и дальше члены нашей семьи будут работать на этом предприятии».

В целях укрепления авторитета человека труда, поощрения творческой активности работников организаций, повышения уровня профессионального мастерства с 2013 года проводятся ежегодные трудовые конкурсы «Профессионал года» по 10 направлениям: «Промышленность», «Транспорт», «Агропромышленный комплекс», «Строительство», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Здравоохранение», «Образование», «Культура», «Социальное обслуживание», «Физическая культура и спорт».  Победители получили награды.

Также были вручены Почетные знаки Губернатора Самарской области «За содействие Вооруженным Силам Российской Федерации» III степени, «За служение людям», «За развитие профсоюзного движения в Самарской области», «За заслуги в наставничестве».

В завершение торжественной церемонии награждения глава регионального Правительства поздравил собравшихся с приближающимися праздниками Весны и Труда и 80-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

 

Фото: «Волжская коммуна»

 

Теги: Самара

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