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Состоялось награждение победителя VI Всероссийского чемпионата по шахматам среди осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях УИС Российской Федерации.



В июле осужденные со всей страны получили возможность принять участие во Всероссийском чемпионате, который был посвящен Международному дню шахмат. Организаторами спортивного мероприятия выступили ФСИН России и Федерация шахмат России.



Мероприятие проходило по швейцарской системе в 6 туров. Жеребьевка проводилась с помощью компьютера. Контроль игры – 10 минут до конца партии каждому участнику с добавлением 5 секунд на каждый ход.



По итогам сыгранных туров осужденный, отбывающий наказания в исправительной колонии №3 УФСИН России по Самарской области одержал победу. Он сохранил за собой статус чемпиона России по шахматам среди осужденных, который первый раз завоевал в прошлом году.



На церемонии награждения осужденный был удостоен кубка, медали и диплома. Кроме того, начальник отдела воспитательной и социальной работы с осужденными УФСИН России по Самарской области Андрей Злобин вручил победителю подарочные шахматы, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО