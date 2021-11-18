Состоялось Федерально-окружное соревнование молодых исследователей программы «Шаг в будущее»

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Федерально-окружное соревнование молодых исследователей программы «Шаг в будущее» в Приволжском и Уральском федеральных округах проходило с 8 по 11 ноября 2021 года на базе Лицея №1 «Спутник» при поддержке Фонда Президентских грантов, при организационной и информационной поддержке министерства образования и науки Самарской области, НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего», при поддержке Российского молодежного политехнического общества, ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана», ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический университет» и других вузов Самарской области.

В соревновании приняли участие более 190 молодых исследователей, работы которых выполнены по естественно-научным, техническим и социально-гуманитарным направлениям. Участники представляли Волгоградскую, Кировскую, Курганскую, Московскую, Оренбургскую, Самарскую, Саратовскую, Свердловскую, Тюменскую, Удмуртскую, Ульяновскую, Челябинскую области, Республику Татарстан.

Соревнование предоставило площадку юным школьникам-исследователям 2-6 классов, школьникам-исследователям средней и старшей школы 7-11 классы, а также студентам I-II курсов.

По итогам Соревнования были определены: в секциях 19 победителей, 60 призёров; 9 победителей выставки; 1 лучший доклад на английском языке.

В рамках федерально-окружного этапа Всероссийского конкурса-выставки научно-технологических и социальных предпринимателей «Молодежь. Наука. Бизнес» прошли три бизнес мастер-класса. Мастер-классы проводили авторитетные ученые, д.ист.н., профессор С.Г.Малкин, д.ист.н., профессор С.О.Буранок, и специалисты в области социально-гуманитарного и научно-технического сектора, ведущие специалисты НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего». Были освещены вопросы методологии исследования, разработок, а также оптимальные и доступные способы финансирования продуктов научной деятельности.

В рамках секционных заседаний прошли 52 консультариума, задачей которых было стимулирование научно-инновационного и предпринимательского развития перспективных разработок школьников-исследователей.

Специалистами научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего» провели интерактивный бизнес-практикум для школьников посетителей выставки.

Научное руководство и экспертную оценку в мероприятиях Соревнования осуществляли ведущие ученые и преподаватели Самарских вузов: 11 докторов наук; 21 кандидат наук.

Также в секциях Соревнования в качестве членов жюри принимали участие:

10 преподавателей вузов, представителей организаций (НОЦ), Клиник мед.университета;

3 студента старших курсов вузов Самарской области по профильным дисциплинам;

10 учителей-предметников.

Приветствия участникам Соревнования прислали председатель Центрального Совета программы «Шаг в будущее» Александр Олегович Карпов, министр образования и науки Самарской области Виктор Альбертович Акопьян, советник Губернатора Самарской области, генеральный директор Института регионального развития – управляющий компании научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего» Ольга Александровна Михеева, ректор Самарского государственного социально-гуманитарного университета Олег Дмитриевич Мочалов, председатель оргкомитета федерально-окружного этапа в Приволжском и Уральском федеральных округах, директор ЧОУ – Лицей №1 «Спутник» Игорь Юрьевич Ермоленко.

В мероприятиях Соревнования принимали участие преподаватели Самарских вузов: Самарского государственного социально-педагогического, Самарского Национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева, Самарского государственного экономического университета, Самарского государственного технического университета, Самарского государственного медицинского университета.