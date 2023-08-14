Состоялись соревнования кинологов учреждений УФСИН Самарской области

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В командах участвовали специалисты-кинологи с собаками по розыскному профилю, со специальными собаками по поиску наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров, а также по обнаружению взрывных веществ, взрывных устройств, оружия и боеприпасов.



В ходе мероприятия кинологи со своими четвероногими питомцами состязались по поиску запаховых материалов в автомобилях и на участках местности, в автобусе и малогабаритных предметах. Кроме того, участники соревнований преодолевали полосу препятствий. Выявлялись лучшие в спортивной дисциплине «общая дрессировка».



В личном зачете по обнаружению наркотических средств первое место у прапорщика внутренней службы Артема Ефремова из ИК-16. Второе место у старшего лейтенанта внутренней службы Владимира Нефедова (ИК-6).



Лучше всех взрывчатое вещество обнаружила служебная собака старшего лейтенанта внутренней службы Алексея Тюрина (ИК-16). Второе место у старшего лейтенанта внутренней службы Куандека Хасанова (ИК-26).



В общерозыскном профиле первенствовал представитель ИК-15 старший прапорщик внутренней службы Илья Гадалин. Второе место у сержанта внутренней службы Павла Давыдова (ИК-16). Третье у прапорщика внутренней службы Дмитрия Ларионова (ИК-29).



Что касается командного зачета, то здесь первое место у сборной из ИК-15, второе место – ИК-16, третье место досталось сотрудникам ИК-29.



Победителям вручены дипломы, кубки и медали. Их тепло поздравили коллеги по службе, сообщает пресс-служба УФСИН Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН Самарской области