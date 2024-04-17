Состоялась встреча начальника УФСИН СО с членом Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека

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Начальник УФСИН России по Самарской области Алексей Климов провел рабочую встречу с членом Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, членом Общественного совета при ФСИН России Александром Бродом.



Одним из важных вопросов на повестке стало обсуждение реализации федерального закона от 6 февраля 2023 года № 10-ФЗ "О пробации в Российской Федерации" на территории региона.



В ходе рабочей встречи были рассмотрены вопросы ресоциализации и адаптации осужденных, которые содержаться в учреждениях УФСИН России по Самарской области, и мероприятия, проходящие в рамках подготовки осужденных к освобождению.



В завершении рабочей встречи Александром Бродом с положительной стороны отмечена деятельность регионального УФСИН по выполнению мероприятий постпенитенциарной пробации, обсуждены перспективы возможного взаимодействия с правозащитным и экспертным сообществом, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО