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Состоялась церемония награждения победителей окружного конкурса «Экспортер года»

30 августа 2024 15:52
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В число победителей вошли три организации из Самарской области.

В четверг, 29 августа, состоялась церемония награждения лауреатов окружного этапа Всероссийской премии «Экспортер года» среди регионов Поволжья. В число победителей вошли три организации из Самарской области. Мероприятие состоялось в г. Уфе.

ООО «АвтоГазТранс» заняло 1 место в номинации «Экспортер года в сфере машиностроения» в сегменте МСП. На экспорт отправляется оборудование, предназначенное для хранения, транспортировки, заправки, выдачи углекислого газа.

Предприятие активно взаимодействует с Центром поддержки экспорта Самарской области. При его содействии компания заключила 9 экспортных контрактов и сегодня поставляет свою продукцию в Беларусь, Казахстан, Грузию, Армению. Кроме того, предприятие становилось участником отраслевой выставки, а также бизнес-миссии в Узбекистан в составе региональной делегации.

«Наше предприятие второй раз становится победителем в данной номинации в ПФО, а также занимало 2 место на федеральном этапе конкурса в 2022 году. Мы давно и активно взаимодействуем с экспортным центром Самарской области. Результатом нашей совместной плодотворной работы стало расширение географии и увеличение объемов экспортных поставок. Спасибо за столь высокую оценку экспортной деятельности нашей компании, будем и дальше достигать поставленных целей и двигаться только вперед», - отметила директор ООО «АвтоГазТранс» Светлана Болотина.

Сразу в двух номинациях отметили еще одно самарское предприятие ООО «Квантум». Компания поставляет за границу стационарные растворные узлы. Сегодня налажен экспорт в Молдову, подписан контракт с казахстанским заводом, есть планы по выходу на рынок африканских стран. Предприятие заняло 3 место в номинации «Прорыв года». А директору компании Александру Копцеву присудили 1 место в номинации «Лучший молодой предприниматель-экспортер» (МСП).

«И личная победа, и награда предприятия - это признание того, что мы всё делаем верно, движемся в правильном направлении. Этот успех не был бы возможен без всей нашей команды, и я говорю не только о сотрудниках, но и о наших партнерах, о самарском Центре поддержки экспорта, о региональном Доме предпринимателя. Сообща мы достигли многого и добьемся еще большего», - рассказал директор компании Александр Копцев.

1 место в номинации «Экспортер года в сфере услуг» (крупный бизнес) занял «Самарский областной клинический онкологический диспансер».

«Продукция, которая производится в Самарской области, востребована не только в нашей стране, многое идет на экспорт. И наша задача — поддерживать и продвигать местное производство», - не раз отмечал руководитель области Вячеслав Федорищев.

Конкурс «Экспортер года» проводится в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России.

Среди компаний, занявших первое место по итогам окружных этапов, будут отобраны лучшие экспортеры страны, чьи имена назовут 14 октября на форуме "Сделано в России".

«Результаты экспортной деятельности компаний Самарской области ежегодно отмечаются на окружном и федеральном этапах конкурса «Экспортер года». Мы, со своей стороны, активно поддерживаем предпринимателей, готовых расширять географию своей деятельности и экспортировать продукцию на зарубежные рынки», - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Комфортно и быстро начать внешнеэкономическую деятельность помогает Центр поддержки экспорта Самарской области. Услуги предоставляются по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». ЦПЭ работает на площадке регионального центра «Мой бизнес» по адресу: г.Самара, ул. Молодогвардейская, 211. Также в Самарской области действует Агентство по привлечению инвестиций Самарской области, где инвесторы получают необходимые консультации и сопровождение в режиме «единого окна».

 

Фото предоставлено пресс-службой Правительства Республики Башкортостан

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