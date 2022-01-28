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Одиннадцать метких «Лучников» трудного года.
Состоялась церемония награждения победителей Регионального этапа премии «Серебряный Лучник – Самара»
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Состоялась церемония награждения победителей Регионального этапа премии «Серебряный Лучник – Самара»

28 января 2022 16:21
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Одиннадцать метких «Лучников» трудного года.

В студии ГТРК «Самара» состоялась церемония награждения победителей Регионального этапа премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник – Самара». Из-за антивирусных ограничений мероприятие проходило в гибридном формате: в целях безопасности только победители в десяти номинациях и некоторые эксперты находились в студии. Остальные следили за событиями на канале «Самара 24» и подключались к действию удаленно – через YouTube и платформу ZOOM.

Агентство коммуникаций «ПРАТОН» организует региональный этап премии уже двенадцать лет. За это время самарский «Лучник» собрал более 600 проектов. По итогам 2021-го на конкурс было представлено 36 работ. Самыми популярными стали номинации «Корпоративные коммуникации» и «Маркетинговые коммуникации», а также новая для региона номинация  – «Культурно-образовательные проекты».

«Первое участие в конкурсе – и сразу победа! Благодаря реализации проекта скоростной поезд «Ласточка» в Самарской области не только связал города крупнейшей в стране нестоличной Самарско-Тольяттинской агломерации, но и «полетел» по популярному туристическому маршруту Самара – Сызрань.  Огромное спасибо экспертам «Лучника» за высокие оценки. Для нас это мощный стимул к дальнейшему развитию и показатель того, что нами был создан действительно интересный и важный проект для общества, – поделился радостью начальник службы корпоративных коммуникаций Куйбышевской железной дороги Михаил Бацаев, который представлял на церемонии проект продвижения нового маршрута «#поехалиласточкой». Он одержал победу в номинации «Маркетинговые коммуникации».

Презентации становятся для зрителей не менее сильным магнитом, чем желание узнать имена победителей. Авторы рассказывают о зарождении идей и креативных решениях, раскрывают механику самых удачных региональных проектов.

«Считаю, что именно в этом – сила «Серебряного Лучника»: за несколько часов получаешь представление о том, что происходило в течение года в регионе, понимаешь, какая тактика позволяет быть полезными обществу. Поэтому считаю, что большое будущее у новой номинации «ESG-коммуникации». Принципы устойчивого развития, которые близки и нашей компании, подарят еще много сильных проектов», – уверена член жюри, управляющая по корпоративным вопросам региона аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России Анастасия Беленкова.

Многие участники церемонии, говоря о «профессиональной пользе», отмечали  актуальность премии. «Мы уже не раз участвовали и побеждали в конкурсе. И каждый год я убеждаюсь: «Лучник» – это самые актуальные проекты и идеи. Премия моментально реагирует на современные повестки, появление новых мощных культурных традиций, такие глобальные вызовы, как пандемия. Мы тоже стремимся быть «на острие эпохи». Это и помогает нам побеждать!» – говорит Юлия Петренко, заместитель генерального директора по связям с общественностью ПАО «Тольттиазот».

Награды победителям «Серебряного Лучника – Самара» за 2021 вручены. Впереди – федеральный этап премии. Очень надеемся, что самарские проекты войдут в федеральный шорт-лист. А затем – еще год проектирования и реализации идей и смыслов.

Исполнительная дирекция регионального этапа Национальной премии в области развития общественных связей в Самарской области – агентство коммуникаций «ПРАТОН».

Партнеры проекта: Куйбышевская железная дорога – филиал ОАО «РЖД», ПАО «ТОАЗ».

Информационные партнеры премии: ГТРК «Самара», информационный портал «Волга Ньюс», Самарское областное вещательное агентство, «КоммерсантЪ-Волга», Департамент информационной политики Администрации Губернатора Самарской области.

Проекты – победители регионального этапа «Серебряный Лучник – Самара» за 2021 год

Номинация «Культурно-просветительские проекты»

«Вагон Константина Головкина», совместный проект Куйбышевского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» и Самарского областного художественного музея

Номинация «ESG-коммуникации: экология, устойчивое развитие, социальная сфера»

«Общественный центр Сбера», Поволжский банк ПАО «Сбербанк»

Номинация «Благотворительность»

«Добрая Ценная Помощь», благотворительный фонд «Источник Веры»

Номинация «Корпоративные коммуникации»

«Online-экскурсии на заводы DANONE», АО «Данон Россия»

Номинация «Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа»

«Вместе мы – космос: внутрикорпоративная кампания к 180-летию Сбербанка», Поволжский банк ПАО «Сбербанк»

Номинация «Маркетинговые коммуникации»

«#поехалиласточкой», служба корпоративных коммуникаций Куйбышевской железной дороги,филиала ОАО «РЖД»

Номинация «Продвижение государственных и общественных программ»

«Донорство без выходных», ГБУЗ «Самарская областная клиническая станция переливания крови»

Номинация «Развитие и продвижение территорий»

«Первый всероссийский телемарафон «Мой космос», ГТРК «Самара»

«VI Всемирная Фольклориада в Республике Башкортостан объединила 37 стран», Агентство печати и СМИ Республики Башкортостан

Номинация «Продвижение технологий будущего»

Информационно-просветительский спецпроект «Год науки», информационный портал «Волга Ньюс»

Номинация «Антикризисные коммуникации»

«Конкурс-игра «Иммунная копилка»», ПАО «ТОАЗ»

 

Фото:   правительство СО

 

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