Состоялась рабочая встреча начальника УФСИН СО Рамиза Алмазова с муфтием Самарской области Талип-хазратом Яруллиным

213

«О мерах по повышению эффективности взаимодействия».

С такой повесткой состоялось совещание у начальника УФСИН России по Самарской области генерал-лейтенанта внутренней службы Рамиза Алмазова с представителями Регионального духовного управления мусульман Самарской области и подчиненных исправительных учреждений.



Перед собравшимися выступили: муфтий Самарской области Талип-хазрат Яруллин, руководители служб управления УИС, а также представители других правоохранительных органов.

Также в мероприятии участвовали представители мусульманских организаций, осуществляющих работу с мусульманами из числа осужденных.



- Основные задачи нашей совместной работы - это противодействие распространению в местах лишения свободы идеологии религиозного терроризма и экстремизма, способствование исправлению осуждённых, пропаганда традиционных ценностей нашей страны - подчеркнул генерал-лейтенант внутренней службы Рамиз Алмазов, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО