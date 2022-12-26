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Состоялась прямая линия с начальником УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области

26 декабря 2022 13:55
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Состоялась прямая линия с начальником УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области

Начальник региональной Госавтоинспекции полковник полиции Юрий Некрасов провел прямую телефонную линию.

Начальник УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Юрий Некрасов провел прямую телефонную линию по вопросам обеспечения дорожного движения и деятельности Госавтоинспекции, на которой в режиме видеоконференцсвязи присутствовали руководители территориальных подразделений Госавтоинспекции. Также на мероприятии присутствовали представители областных СМИ. Отвечая на вопросы жителей региона, Юрий Александрович отметил необходимость проведения профилактических акций и мероприятий как с подрастающим поколением, так и со взрослым населением в целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий.

Во время прямой «линии» от жителей Самарской области в течение часа поступило 14 обращений по телефону, на которые Юрий Александрович дал квалифицированные ответы. В основном звонивших интересовала тема расположения дорожных знаков на проезжей части. Корреспондент поинтересовался у полковника полиции, как обстоит работа по регулированию движения на оживленных перекрестках и подчеркнул, что проведение прямых линий позволяет эффективно отслеживать ситуацию на дорогах и учитывать мнение жителей в вопросах повышения безопасности дорожного движения.

Подробности смотрите в записи прямой трансляции https://vk.com/wall-76498312_28602 в официальном сообществе Главного управления МВД России по Самарской области ВКонтакте.

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