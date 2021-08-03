Состоялась коллегия УФСИН России по Самарской области

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Повестка совещания «Об итогах служебной деятельности УФСИН и подчиненных учреждений за 1 полугодие 2021 года и задачах на 2 полугодие 2021 года». Председательствовал на мероприятии начальник УФСИН России по Самарской области генерал-лейтенант внутренней службы Рамиз Алмазов.

Перед участниками коллегии выступали заместители начальника уголовно-исполнительной системы региона полковник внутренней службы Александр Демидов и подполковник внутренней службы Александр Лепилин, а также руководители отделов и служб.

Было отмечено, что сотрудники колоний и следственных изоляторов успешно решали комплекс задач, поставленных руководством страны перед пенитенциарной системой. Немало сделано по укреплению законности и правопорядка в исправительных учреждениях, повышению профессионального уровня и юридической грамотности личного состава.

Во многом успешная работа строилась благодаря взаимодействию с прокуратурой и общественными структурами. Положительный эффект принесла забота по обучению осужденных рабочим профессиям, получению среднего общего и профессионального образования.

Окрепла материально-техническая база воспитательной работы. Сейчас действует 130 творческих кружков. В восьми колониях созданы вокально-инструментальные ансамбли.

Налажено взаимодействие с религиозными конфессиями. В учреждениях действует 35 культовых объектов. Среди них 10 православных храмов, 12 молельных комнат и 13 молельных комнат для мусульман.

Продолжалось развитие производства. Освоен выпуск новых товаров. Многие из них поставляются в другие регионы.

Несмотря на сложную жизненную обстановку в области в учреждениях УИС проводится вакцинация осужденных от новой коронавирусной инфекции.

На заседании коллегии было высказано немало предложений по совершенствованию воспитательной и производственной деятельности, качественного выполнения поставленных задач на второе полугодие 2021 года.