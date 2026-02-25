5 марта 2026 года с 14.00 в приемной Президента Российской Федерации в Самарской области состоится прием граждан руководителем Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области Кириллом Князевым.

Прием граждан будет проводиться по адресу: 443006, г. Самара, ул. Молодогвардейская, дом 210, подъезд № 3.

Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам:

(846) 250-70-31, 250-70-29 доб. 10-10 (приемная Управления);

(846) 250-70-29 доб. 10-11 (приемная Управления);

(846) 250-70-29 доб. 10-12 (приемная Управления);