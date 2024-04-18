Состоится онлайн-лекторий на тему «Общественная палата. Диалоговая площадка общества и власти. Школа ответственного гражданина и социальный лифт. Проекты и перспективы»

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19 апреля 2024 года в 15.00 в рамках реализации Федерального информационного проекта «Добрые новости» состоится 13 выпуск серии тематических онлайн-лекториев для представителей органов исполнительной и законодательной власти, учреждений образования и культуры, средств массовой информации, социально ориентированных некоммерческих организаций и лидеров общественного мнения.

Онлайн-лекторий пройдет на тему: «Общественная палата. Диалоговая площадка общества и власти. Школа ответственного гражданина и социальный лифт. Проекты и перспективы».

В качестве спикеров выступит: Покровский Павел Александрович,

заместитель председателя Комиссии ОПРФ по культуре и сохранению духовного наследия. Сопредседатель Регионального штаба Народного фронта в Самарской области. Заместитель председателя Общественной палаты Самарской области.

Модератором станет: Жичкина Инна Анатольевна, координатор Федерального информационного проекта «Добрые новости», исполнительный директор регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Самарской области.