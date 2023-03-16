«Сообщи, где торгуют смертью»: в эфире телеканала ТОЛЬЯТТИ 24 вышла программа, посвященная профилактике наркомании в молодежной среде

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В рамках Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» председатель Общественного совета при областном главке МВД принял участие в программе #ВТЕМЕ телеканала ТОЛЬЯТТИ 24.

По инициативе председателя Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Александр Шахова в эфир телеканала ТОЛЬЯТТИ 24 вышла программа #ВТЕМЕ, посвященная теме профилактики наркомании в молодежной среде. В качестве экспертов были приглашены старший оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков У МВД России по г. Тольятти подполковник полиции Надежда Королева, а также представитель прокуратуры и психолог.

Спикеры обсудили меры, направленные на предупреждение распространения наркомании среди подрастающего поколения, выявление и пресечение фактов их вовлечения в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств, а также повышение уровня осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте. Зрителей проинформировали о ходе Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», разъяснили, куда обратиться, если владеете информацией о фактах незаконного оборота и немедицинского потребления наркотиков. Обращаясь к юной аудитории и их родителям, присутствующие дали советы, как избежать такого зла, как наркотики, и что делать, если все-таки пришлось с ним столкнуться.

В завершение эфира председатель Общественного совета при областном главке МВД Александр Шахов призвал жителей региона не оставаться равнодушными, присоединиться к масштабной Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», занять активную жизненную позицию и вести здоровый образ жизни, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО