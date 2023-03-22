«Сообщи, где торгуют смертью»: полицейские продолжают проводить профилактические мероприятия в регионе

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В рамках первого этапа Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудники МУ МВД России «Сызранское» встретились с преподавателями и студентами-первокурсниками одного из учебных учреждений. Полицейские обсудили с присутствующими тему вовлечения молодежи в незаконный оборот наркотических средств с помощью сети Интернет, а также привели конкретные примеры из практики работы подразделения.

«Легкий заработок», который предлагают злоумышленники в Интернет-пространстве, может поставить крест на будущей профессиональной деятельности или даже жизни. Учащихся призвали отвечать отказом на предложения о «быстром» заработке курьерской службой, а также обязательно сообщать об этом в полицию.

Кроме того, в режиме диалога с преподавателями и студентами полицейские опровергли основные мифы о наркотиках: «существование легких и тяжелых наркотиков», «с первого раза привыкания не будет», «ответственность за распространение наркотиков для несовершеннолетних не такая строгая». Подтвердили услышанное и заставили задуматься профилактические видеоролики, которые полицейские продемонстрировали присутствующим. В завершение мероприятия полицейские попросили студентов и преподавателей занять активную жизненную позицию и внести свой вклад в противодействие незаконному обороту наркотиков, а также сообщили номера телефонов, по которым можно круглосуточно сообщать о фактах распространения запрещенных веществ.

Сотрудники ОМВД России по Сергиевскому району провели ряд профилактических встреч со школьниками и их родителями. Полицейские рассказали учащимся о пагубном воздействии наркотических средств на подрастающий организм, особо отметив, что достаточно лишь одного употребления запрещенных веществ, чтобы приобрести зависимость, избавиться от которой очень сложно. Присутствующим напомнили об административной и уголовной ответственности за употребление и распространение наркотиков. Полицейские призвали родителей устанавливать доверительные отношения с детьми, посоветовали больше интересоваться их жизнью, увлечениями и окружением, а также регулярно беседовать с ними о пагубном воздействии наркотических средств на организм и последствиях их употребления. Родители задали сотрудникам полиции множество вопросов о том, куда обратиться, если заметили у ребенка признаки употребления наркотиков. На все вопросы полицейские дали исчерпывающие ответы.

Фото: ГУ МВД СО