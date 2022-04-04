Солисты Хора Турецкого посетили ретро-почту в Самаре 

176

Дом купца Иванова посетили солисты арт-группы «Хор Турецкого» Михаил Кузнецов и Алексей Александров и солистка арт-группы «SOPRANO Турецкого» Тамара Мадебадзе. Исполнители отправили открытки с добрыми пожеланиями и автографами ребятам, которые проходят лечение в областном онкоцентре. Кроме того, исполнители подарили подписку на развивающие печатные издания нескольким детским учреждениям региона, присоединившись к акции «Дерево добра».

Сначала солисты осмотрели интерьеры почтового отделения в ретро-стиле, которое начало принимать посетителей в сентябре 2021 г. На втором этаже Дома Иванова гостей ждала увлекательная экскурсия по интерактивной выставочной зоне, посвящённой истории почтовой связи.

«В Самару мы приезжаем с концертами уже не в первый раз. Когда выдаётся такая возможность, мы с удовольствием знакомимся с достопримечательностями этого города и каждый раз открываем его для себя заново. Площадка, которую мы посетили сегодня, без преувеличения уникальна: аналогов интерактивного центра почтовой истории и отделения ретропочты мы не видели ни в одном другом городе России. Несомненно, организаторы подошли к реставрации здания вдумчиво и с большой любовью», - поделился своими впечатлениями Михаил Кузнецов.

После экскурсии гости отправили благотворительные открытки с автографами и добрыми пожеланиями ребятам, которые проходят лечение в Самарском областном онкологическом центре. Реализацию серии таких открыток в отделениях Почта запустила вместе с фондом «Линия жизни» и проектом «Помоги и выиграй» для сбора средств на лечение тяжелобольных детей. В качестве иллюстраций для благотворительных открыток использованы рисунки молодых художников, среди которых есть дети с тяжелыми заболеваниями. Некоторым из них фонд уже помог с лечением, и теперь они участвуют в спасении других ребят.

Участники музыкального коллектива также присоединились к акции «Дерево добра», которая действует в Почте России уже около 7 лет. Они оформили подписку на развивающие издания в подарок нескольким социальным учреждениям региона. Познавательные газеты и журналы ребята, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, будут получать в течение второго полугодия 2022 года.

Фото: правительство СО