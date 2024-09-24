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С начала прививочной кампании в пункты вакцинации поступил 1 миллион 200 тысяч доз вакцин от гриппа, ожидается поставка ещё более 750 тысяч доз.
Солист САТОБ, обладатель национальной премии «Онегин» Анатолий Невдах привился от гриппа
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Солист САТОБ, обладатель национальной премии «Онегин» Анатолий Невдах привился от гриппа

24 сентября 2024 18:37
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С начала прививочной кампании в пункты вакцинации поступил 1 миллион 200 тысяч доз вакцин от гриппа, ожидается поставка ещё более 750 тысяч доз.

В пунктах вакцинации региона продолжается прививочная кампания от гриппа. Сегодня среди тех, кто внес вклад в коллективный иммунитет и защитил свое здоровье, - солист Самарского театра оперы и балета им.Д. Шостаковича, Лауреат Национальной оперной премии «Онегин» Анатолий Невдах. Тенор активно выступает на самарской сцене. А для любого артиста полные залы – лучшая награда.

«Вакцинация - это составляющая заботы о здоровье – своем и окружающих, - отметил Анатолий Невдах. – Прививаясь и обеспечивая себе щит от вирусных инфекций и их осложнений, мы защищаем и других, формируя здоровое окружение». 

Сегодня солист театра присоединился к жителям региона, которые уже сделали прививку от гриппа, а это почти 450 тысяч человек.

«Иммунитет после прививки развивается через две недели. Поэтому сейчас самое время привиться и уже в октябре чувствовать себя защищенным, - отметила заместитель главного врача Самарской областной клинической больницы № 2 Наталья Волик. -   Кроме вакцинации необходимо соблюдать еще ряд мер, которые уберегут от инфекции. Это мытье рук, соблюдение масочного режима при посещении мест массового скопления людей, проветривание помещения, правила здорового образа жизни».

Пройти вакцинацию жители губернии могут в одном из 170 стационарных пунктов.  Адрес и график работы, а также информацию о наличии вакцин в прививочных пунктах можно узнать на интерактивной карте пунктов вакцинации, которая размещена на сайте областного минздрава. Кроме того, в регионе работают 90 мобильных бригад. По заявкам работодателей возможна организация массовой иммунизации сотрудников на предприятиях.

С начала прививочной кампании в пункты вакцинации поступил 1 миллион 200 тысяч доз вакцин от гриппа, ожидается поставка ещё более 750 тысяч доз.

 

Фото -  «Волжская коммуна»

Теги: Медицина Самара

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