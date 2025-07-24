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"Солидарность Самара Арена": развлекательная программа на матче "Крылья Советов" – "Пари НН"

24 июля 2025 20:07
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Запуск зрителей начнется за два часа до начала матча.

В пятницу, 25 июля, на "Солидарность Самара Арене" пройдет домашний матч "Крыльев Советов" против "Пари НН". Игра 2 тура МИР РПЛ начнется в 20:00. 

Запуск зрителей начнется за два часа до начала матча.

ПФК "Крылья Советов" совместно с титульным партнером FONBET подготовили обширную развлекательную программу к первому домашнему матчу сезона 2025/26.

На гейте №2 можно сделать фото с клубным автобусом.

На гейте №3 будет работать бренд-зона FONBET с активностями Speed-attack, "Стена удачи", "Плинко", коллекцией мерча "Это "Крылья", брат" и FONBET-комбо. Там же прозвучат DJ-сеты.

Рядом будет расположена чилл-зона "Крыльев Советов": удобное пространство для отдыха перед игрой.

Перед игрой на гейте 3 вас ждёт гигантская раскраска-мяч от творческой студии Artaisiya — для детей и взрослых.

В зоне грузинского ресторана "Супра" у гейта 3 гостей ждёт настоящий праздник вкуса и культуры: угощения, встреча с маскотом Хинкалькой и зажигательные национальные танцы.

На гейте №3 будет работать ивент-иллюстратор Юлия Кондрашенкова. Всего за несколько минут она создаст персональную скетч-открытку в стиле fashion для всех желающих гостей.

На баскетбольной площадке возле гейта №3 БК "Самара" проведёт мастер-класс и разыграет крутые призы от клуба.

Нападающий "Крыльев Советов" Владислав Шитов встретится с зелёно-бело-синими перед игрой на гейте №3. Начало — 18:40.

Любой желающий сможет проверить свои навыки в текболе, сабсоккере и настольном футболе. На мини-футбольной площадке все желающие могут сыграть в футбол в формате "3х3".

На гейте №3 расположена фотозона "Звуки победы начинаются с тебя". Также болельщиков ждет развлекательная программа и подарки от ведущего Александра Четверикова.

Для комфорта болельщиков будут открыты зоны гостеприимства на 4 этаже в секторах А и С.

В зоне гостеприимства А403 будет работать "БарберШтаб". Болельщики смогут бесплатно освежить стрижку и зарядиться атмосферой перед игрой.

Там же для любителей футбольных симуляторов будут установлены PS5, где можно сыграть за любимый клуб в EA FC.

Точки с аквагримом расположены на гейте №2, на гейте №3, в зоне VIP, зоне гостеприимства А403, а на стилобате сектора С встречать болельщиков будет талисман "Крыльев" Крыс Лютик.

В музее "Крыльев Советов" (1 этаж, сектор В) пройдет выставка наград, атрибутики и раритетов из истории клуба. Там же расположена фотозона "Раздевалка "Крыльев Советов".

Фирменные магазины расположены на гейте №3, секторе С122, VIP-зоне и зоне гостеприимства А403.

Для незрячих болельщиков в приложении "Особый взгляд" в прямом эфире пройдет тифлокомментирование матча "Крылья Советов" – "Пари НН".

Напоминаем, что для посещения необходима Карта болельщика! В день матча можно оформить Карту болельщика в мобильном пункте МФЦ на стадионе и получить бесплатный билет на игру. График работы МФЦ, 3 гейт: 16:00 — 21:00. Для оформления необходим оригинал паспорта.

В день матча будут работать бесплатные шаттлы до "Солидарность Самара Арены" из двух точек города. Обращаем ваше внимание, количество мест в автобусах ограничено!

Также для всех болельщиков доступны бесплатные парковки рядом со стадионом, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Теги: Крылья Советов Самара

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