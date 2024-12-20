Событие национального масштаба – запущен линейный ускоритель «СКИФ»

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В наукограде Кольцово под Новосибирском запустили первую установку—линейный ускоритель «Сибирский кольцевой источник фотонов» («СКИФ»). Масштабный научный проект реализуется по поручению Президента России.

Запуск стал одной из важнейших вех в реализации масштабного научного проекта. Линейный ускоритель — первый этап «СКИФ», где электроны формируются в пучок и ускоряются до 200 миллионов электронвольт. Затем пучок переходит в кольцевой бустерный синхротрон, увеличивая энергию до 3 миллиардов электронвольт, и переходит в накопитель. В накопителе пучок генерирует синхротронное излучение, которое затем направляется на научные станции для исследований.

Что очень важно: установка полностью отечественная. Благодаря усилиям ученых Института ядерной физики СО РАН, Россия теперь обладает полностью отечественной технологией производства линейных ускорителей электронов и позитронов высокой энергии, а также технологией создания источников питания для них. Фактически такие технологии существуют только в трех странах, и теперь, благодаря усилиям новосибирских физиков, они появились у России.

Институт ядерной физики СО РАН ведет весь комплекс работ по изготовлению, сборке, поставке и пусконаладке сложного оборудования.

Линейный ускоритель собрали в рекордно короткие сроки – за 1,5 месяца. Как рассказал директор ИЯФ СО РАН, академик Павел Логачев, никогда в мире подобные работы не выполняли так быстро, обычно они занимают 6 – 8 месяцев.

В ходе работ Институт ядерной физики СО РАН столкнулся с серьезными технологическими вызовами: часть необходимого оборудования, в частности клистроны, планировалось приобрести за рубежом, но производители разорвали контракты. Сохранить высокий темп работ, несмотря на сложности и отказ от сотрудничества иностранных поставщиков оборудования, удалось благодаря личному участию полпреда Президента РФ в Сибири Анатолия Серышева.

Благодаря проекту «СКИФ» российские ученые смогут проводить передовые исследования в таких областях, как химия, физика, материаловедение, биология, геология, гуманитарные науки. Также «СКИФ» поможет решить актуальные задачи инновационных и промышленных предприятий.