Соблюдение масочного режима в транспорте Самары на  усиленном контроле

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За весь период совместной работы оформлено 1219 административных материалов, включая 240 за текущий год.

Имелись случаи неоднократного составления протокола по статье 20.6.1 КоАП РФ в отношении одних и тех же пассажиров. Такие рецидивы впервые были задокументированы в конце прошлого года. Тогда максимальный штраф возрастает с 30 тысяч рублей до 50 тысяч.

Между тем, от поведения нарушителей зависит не только безопасность остальных пассажиров, но и то, насколько долго транспортное средство будет находиться на остановочном пункте до отправки далее по маршруту. Автобус, троллейбус или трамвай отъезжают только тогда, когда в салоне все попутчики в масках.

Перед выходом на линию персонал проходит обязательный инструктаж.

Нарушения фиксируются не только в ходе рейдов. Любой гражданин может сообщить об отсутствии маски у водителя или кондуктора по телефону «горячей линии»: 8 (917) 101-15-64.

Кроме того, для перевозчиков предусмотрено административное наказание как для юридического лица. В этом случае штрафные санкции начинаются от 300 тысяч рублей.

Контрольные мероприятия позволяют также отслеживать соблюдение перевозчиками регламента мойки и дезинфекции подвижного состава с использованием для орошения и дополнительной протирки препаратов, одобренных к применению Роспотребнадзором. Помимо этого, профильный департамент аккумулирует данные о сотрудниках предприятий и других учреждений транспортной отрасли, которые приняли участие в прививочной кампании, ревакцинации.

Фото: администрация Самары