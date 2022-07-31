Собчак сообщила, что Чубайса попал в реанимацию одной из европейских клиник

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Бывшего главу компании "Роснано" Анатолия Чубайса госпитализировали в одну из европейских клиник в состоянии средней тяжести, сообщила телеведущая Ксения Собчак в Telegram-канале, передает РИА Новости.

"Чубайс в реанимации. Говорила только что с Авдотьей (Смирновой, женой Чубайса. — Прим. ред.). Стало плохо, внезапно начали отниматься руки и ноги", — написала она.

Журналистка также привела комментарий самого Чубайса, по словам которого он попал в медучреждение с диагнозом синдром Гийена-Барре, "состояние средней тяжести, стабильное".

Синдром Гийена-Барре — редкое заболевание иммунной системы, которое приводит к мышечной слабости, боли или онемению, а в более тяжелых случаях — к параличу. Болезнь может возникать по разным причинам, включая бактериальные или вирусные инфекции, и чаще встречается у мужчин старше 50 лет.

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