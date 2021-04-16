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СО является одной из пилотных площадок для апробации внедрения механизма социального заказа

16 апреля 2021 14:15
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Представители Минфина России провели установочную сессию по вопросам реализации социального заказа.

В этом году вступил в силу Федеральный закон «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» (далее – Закон).

Самарская область с 2021 года является одной из пилотных площадок для апробации внедрения механизма социального заказа, который направлен на изменение привычного порядка финансирования оказания государственных услуг в социальной сфере.

Данной теме было посвящено расширенное заседание Общественного совета министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области под председательством Владимира Рамзаева – первого проректора – проректора по науке и экономическому развитию Международного института рынка.

В обсуждении приняли участие министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина, начальник отдела в Департаменте правового регулирования бюджетных отношений Минфина России Анастасия Гюрова, а также представители ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый институт».

Целью внедрения нового механизма является повышение качества и доступности данной госуслуг для населения за счет привлечения негосударственного сектора и создания здоровой конкурентной среды.

«Для апробации Закона в нашем регионе выбрано профобучение. Это одна из востребованных госуслуг в сфере занятости, она помогает безработным и ищущим работу гражданам комфортнее чувствовать себя на меняющемся рынке труда. Новые подходы и механизмы реализации нашей госуслуги имеют высокую социальную значимость, поскольку для нас важна конечная цель обучения – трудоустройство», – сообщила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина.

Внедрение социального заказа обеспечит более гибкие и функциональные возможности для получения соответствующих услуг гражданами. В частности реализация закона применительно к сфере занятости потребует внедрения удобных цифровых решений для граждан и позволит, начиная с 2022 года, получать им отдельные услуги посредством выдачи электронных сертификатов.

В настоящее время для всесторонней оценки эффективности реализации новых механизмов оказания госуслуг в форме социального заказа в Самарской области с помощью Министерства финансов Российской Федерации пройдут исследования в целях определения базовых величин и целевых ориентиров внедрения социального заказа. Данную работу проведут специалисты Научно-исследовательского финансового института.

«Мы ожидаем, что реализация Федерального закона о социальном заказе на территории Самарской области сделает услуги в сфере занятости доступнее и качественнее для граждан», – пояснила Анастасия Гюрова.

Кроме социологических исследований новые подходы к оказанию госуслуги по профессиональному обучению будут обсуждаться и членами Общественного совета. 

Участники мероприятия договорились о дальнейшем сотрудничестве в реализации закона в регионе.

 

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