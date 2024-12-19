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Снежинки, зайчики и волки: как одевались жители Самары на Новый год в детстве

19 декабря 2024 12:59
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Снежинки, зайчики и волки: как одевались жители Самары на Новый год в детстве

По данным опроса Авито, в детстве жителей Самары, как правило, наряжали в костюмы снежинок (ответили 64% женщин) и зайчиков (35% мужчин). Сегодня, будучи уже взрослыми, женщины встречают Новый год в нарядном платье, а мужчины — в повседневной или домашней одежде. При этом каждый третий добавляет в свой образ что-то с символикой наступающего года. Большинство опрошенных планируют потратить на новогодний наряд до 3 000 рублей. Также аналитики Авито узнали, что каждый четвертый определяется с планами на Новый год в последние дни декабря, а большинство уже запланировали торжество в семейном кругу. 

Когда-то на новогоднюю елку девочек одевали в костюмы снежинок (64%), снегурочек (21%) и лисичек (12%), а мальчиков — в зайчиков (35%), волков (15%) и медведей (11%). Так ответили респонденты, принявшие участие в опросе Авито. Сегодня женщины предпочитают отмечать Новый год в эффектном платье (46%), а мужчины — в домашней (32%) или повседневной (31%) одежде. При этом каждый третий (31%) дополнит новогодний образ аксессуарами с символикой или в цвете предстоящего года.

Полноценный образ каждый год в обязательном порядке покупают 12% — чаще это женщины (18%) и молодежь 18-34 лет (19%). При этом из тех, кто привык тратиться на новогодний наряд, большинство (23%) планируют уложиться в 3 000 рублей. 20% заложили бюджет до 5 000 рублей.

В новогоднюю ночь у многих жителей Самары (40%) вероятно прозвучит песня «В лесу родилась елочка» — ее чаще других называли самой новогодней. У молодежи 18-24 лет с Новым годом чаще ассоциируется Last Christmas Джорджа Майкла (33%) и Jingle Bells Джеймса Пьерпонта (29%). А вот хит группы ABBA «Happy New Year» выбрали всего 16% опрошенных.

С планами на праздники каждый четвертый респондент определяется только в последние дни уходящего года, причем чаще это мужчины. Они же чаще строят планы в самый последний момент — 31 декабря (9%)В основном (48%) участники опроса продумывают активности в середине декабряЗаранее — осенью или раньше — планы на Новый год строят 13% опрошенных — как правило, это молодежь 18-34 лет.

Также аналитики Авито выяснили, что для большинства Новый год — в первую очередь, семейный праздник. Так, две трети (61%) опрошенных предпочитают встречать новогоднюю ночь вместе с семьейСобирать всех близких, включая друзей, удается 24% — чаще всего отметить праздник и с семьей, и с друзьями, старается молодежь 18-24 лет (46%). Вдвоем со своей второй половинкой встречают Новый год лишь 2% опрошенных, а в одиночестве или с коллегами праздник отмечают в основном мужчины (5% и 2% соответственно). 

Теги: Опрос

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