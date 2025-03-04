Я нашел ошибку
Главные новости:
В связи с  неблагоприятными погодными условиями.
В Самарской области введено ограничение движения для всех транспортных средств на М-5
Мероприятие проводится в рамках подготовки к Международной историко-просветительской патриотической акции «Диктант Победы».
Самарских школьников и студентов ссузов приглашают к участию в Международной исторической онлайн-игре «1418»
Управляющая организация обязана счищать снег и наледь с тех балконных козырьков, которые были предусмотрены проектом многоквартирного дома.
Снег и наледь на балконных козырьках: обязанность по очистке таких конструкций лежит не только на УК, но и на собственниках жилья
7 марта, в 17:00, в галерее ремесел агентства социокультурных технологий пройдет праздничное дефиле «Мозаика весны».
«Мозаика весны»: самарский гипюр вдохновляет дизайнеров
Историческая база содержит копии публикаций периодических изданий военных лет: «Правды», «Известий», «Литературной газеты», «Огонька», а также подпольных газет партизан Белоруссии.
Читателям самарских библиотек открыт доступ к газетам времен Великой Отечественной войны
На новом оборудовании работают два специалиста в разные смены. Осмотр пациентов проводится по предварительной записи по направлению врача.
В Самарскую городскую поликлинику №13 поступил новый УЗИ-аппарат
Теперь около 10 тысяч жителям поселка и ближайших территорий оказывают экстренную и неотложную медицинскую помощь отдельная бригада службы скорой. Это решение принято в ходе встречи с местными жителями.
В поселке Рощинский начал работать пост скорой помощи
1200 дронов для наших бойцов.
В Самаре ветеран СВО помогает создавать беспилотники для отправки на передовую
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.25
0.99
EUR 92.85
1.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция о женщинах-архитекторах Самары
В музее "Заварка" пройдет лекция «Женская благотворительность в Самаре на рубеже XIX-XX века»
В Самаре прошел праздничный концерт ко Дню защитника Отечества и Международному женскому дню
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Снег и наледь на балконных козырьках: обязанность по очистке таких конструкций лежит не только на УК, но и на собственниках жилья

4 марта 2025 17:55
172
Управляющая организация обязана счищать снег и наледь с тех балконных козырьков, которые были предусмотрены проектом многоквартирного дома.

Снег и наледь, скопившиеся на балконных козырьках, представляют серьезную угрозу для прохожих и припаркованных рядом с многоквартирным домом машин. 
 
Обязанность по очистке таких конструкций лежит не только на управляющих организациях, но и на собственниках жилья. 
 
Управляющая организация обязана счищать снег и наледь с тех балконных козырьков, которые были предусмотрены проектом многоквартирного дома, являются частью крыши и относятся к конструктивным элементам здания (общедомовое имущество). 
 
Пункт 4.2.4.9 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда № 170 запрещает самовольную установку козырьков. Но если собственник нарушил этот запрет, то содержать незаконную конструкцию должен сам. В том числе сбивать с нее сосульки и счищать снег. 
 
Однако, даже в этом случае часть ответственности лежит на управляющей организации. Управляющая организация должна своевременно осматривать общедомовое имущество, выявлять самовольно установленные козырьки, выдавать собственникам предписания об их очистке, согласовании или демонтаже. 
 
Если по тем или иным причинам собственник не реагирует на предписания, управляющая организация может обратиться в суд.

Источник: Самарская область

 

Фото:   freepik.com

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
5 марта в Самарской области включат сирены
4 марта 2025  13:31
5 марта в Самарской области включат сирены
249
Губернатор подчеркнул, что бюджет должен рассматриваться не только как источник финансирования, но и как программный документ, отражающий достижение целей региона. 
3 марта 2025  21:44
Вячеслав Федорищев дал поручения по новым походам к бюджетной политике региона
443
В Самару прибыли еще три трамвая
3 марта 2025  13:59
В Самару прибыли еще три трамвая "Львенок"
527
Открытый прием предпринимателей пройдет в Самаре
3 марта 2025  12:37
Открытый прием предпринимателей пройдет в Самаре
561
В Самаре продолжается работа по ликвидации незаконной торговли
3 марта 2025  11:22
В Самаре продолжается работа по ликвидации незаконной торговли
667
Весь список