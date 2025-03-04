Снег и наледь на балконных козырьках: обязанность по очистке таких конструкций лежит не только на УК, но и на собственниках жилья

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Снег и наледь, скопившиеся на балконных козырьках, представляют серьезную угрозу для прохожих и припаркованных рядом с многоквартирным домом машин.



Обязанность по очистке таких конструкций лежит не только на управляющих организациях, но и на собственниках жилья.



Управляющая организация обязана счищать снег и наледь с тех балконных козырьков, которые были предусмотрены проектом многоквартирного дома, являются частью крыши и относятся к конструктивным элементам здания (общедомовое имущество).



Пункт 4.2.4.9 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда № 170 запрещает самовольную установку козырьков. Но если собственник нарушил этот запрет, то содержать незаконную конструкцию должен сам. В том числе сбивать с нее сосульки и счищать снег.



Однако, даже в этом случае часть ответственности лежит на управляющей организации. Управляющая организация должна своевременно осматривать общедомовое имущество, выявлять самовольно установленные козырьки, выдавать собственникам предписания об их очистке, согласовании или демонтаже.



Если по тем или иным причинам собственник не реагирует на предписания, управляющая организация может обратиться в суд.

Источник: Самарская область

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