СМИ: в Москве госпитализировали Евгения Петросяна

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Народный артист РСФСР Евгений Петросян госпитализирован в Москве в субботу утром, сообщил ТАСС источник, близкий к окружению артиста.

Telegram-канал "112" сообщил, что у артиста якобы внезапно началось желудочно-кишечное кровотечение, после чего его доставили в Боткинскую больницу.

Жена артиста Татьяна Брухунова комментировать ТАСС информацию о госпитализации артиста отказалась. В Боткинской больнице сообщили ТАСС, что Петросян не поступал на лечение "ни в отделение реанимации, ни в стационар".

Фото: pxhere.com