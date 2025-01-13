СМИ: рост зарплат россиян замедлится вдвое в 2025 году

100

В 2025 году рост зарплат россиян замедлится до 2-4%, тогда как в прошлом году он мог составить 8%, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов.

По их словам, негативно на рост зарплат повлияет нехватка рабочей силы, которая будет сохранятся в текущем году.

"Дефицит рабочей силы сохранится в 2025 году, что поддержит увеличение зарплат, однако оно замедлится", – говорится в публикации.

Согласно данным Росстата, в январе-октябре 2024 года рост номинальных зарплат составил 17,9%, реальных – в 8,9%.

Сохранение высокого уровня дефицита рабочей силы, который составляет 3,1 миллиона человек, связано в первую очередь с демографическими факторами. Несмотря на это, три четверти отечественных компаний, особенно в промышленности и сельском хозяйстве, настроены на повышение зарплат.

Ранее "Ведомости" писали, что только в 27% российских компаниях число сотрудников осталось неизменным в 2024 году. Еще 12% провели ряд сокращений. Остальные нанимали персонал, а в 2025 году, согласно прогнозам, число таких компаний вырастет до 76%.