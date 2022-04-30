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СМИ: Анджелина Джоли приехала во Львов с "личным" визитом

30 апреля 2022 22:10
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Как передает украинское агентство УНИАН, первое видео с актрисой в кофейне во Львове, где она дает автограф одному из посетителей, уже "наделало много шума".

Американская актриса Анджелина Джоли, которая является спецпосланником Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), находится в городе Львов в рамках "личного" визита в регион, сообщает газета Washington Post, передает РИА Новости.

"Анжелина Джоли направляется в регион в личном качестве, и УВКБ не имеет никакого отношения к этому визиту", - приводит издание слова представителя управления.

Как передает украинское агентство УНИАН, первое видео с актрисой в кофейне во Львове, где она дает автограф одному из посетителей, уже "наделало много шума". Героем мемов стал парень в наушниках, который при появлении американской актрисы в кафе даже не поднял голову и продолжил смотреть на экран своего телефона.

 

Фото:   Фото: Укрзалізниця/РБК

 

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