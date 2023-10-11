Служебных собак УФСИН России по Самарской области проводили на пенсию

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Кинологической службой УФСИН проведено списание четвероногих питомцев. На заслуженный отдых отправятся семнадцать немецких овчарок.

Служебные собаки – Сандра, Мухтар, Гром и другие передадутся в надежные руки жителей Самарской области на безвозмездной основе. Псы привиты и обучены выполнять команды.

– Немецкие овчарки прошли специальные курсы дрессировок, – рассказывает начальник кинологической службы отдела организации службы охраны УФСИН майор внутренней службы Александр Кузнецов, – собаки несли службу в различных подразделениях. Для новых хозяев они станут преданными друзьями.