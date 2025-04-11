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Служба занятости региона помогает выбрать профессиональный путь

11 апреля 2025 16:42
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Спектр услуг и сервисов, которые предлагает служба занятости региона, постоянно расширяется.

Спектр услуг и сервисов, которые предлагает служба занятости региона, постоянно расширяется.  Сегодня центр занятости – не просто место, где есть информация о вакансиях и где можно встать на учет в качестве безработного. Профориентационные и психологические мероприятия, индивидуальные консультации, профобучение – все это помогает найти свое признание, ту профессию, которая будет  раскрывать способности, приносить удовлетворение, а также будет востребована у работодателей.

Об этом шла речь в ходе посещения центра занятости населения Самары и Волжского района врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольгой Фурсовой и главой города Самара Иваном Носковым.

«Поскольку сейчас рынок труда претерпел существенные изменения, служба занятости внедряет новые сервисы, - отметила Ольга Фурсова. - Профориентационная работа начинается еще со школьниками и их родителями. Мы активно приглашаем на совместные мероприятия предприятия, в том числе промышленные, для того, чтобы повышать престиж рабочих профессий. Еще одно очень важное направление работы службы занятости - это формирование кадрового прогноза как краткосрочного, так и долгосрочного для того, чтобы четко понимать, по каким программам нам учить детей и какие профессии будут востребованы в перспективе».

Предприятия города активно принимают на работу новых сотрудников, и задача службы занятости – помочь закрыть кадровую потребность.

«Необходимо обратить внимание, насколько поменялся рынок труда, что сегодня те профессии, которые еще некоторое время назад были не так востребованы, сегодня очень нужны, - прокомментировал Иван Носков. - Это рабочие профессии, связанные непосредственно с производством. И очень важно, что сегодня служба занятости меняет отношение к этим профессиям. Здесь как раз особое значение имеет работа с молодежью, молодым людям нужно знать, что работать руками не просто интересно, это на самом деле выгодно».

Службой занятости в Самарской области создано 11 Клубов занятой молодежи. В них молодые люди, которые стремятся выстроить успешную карьеру, могут обмениваться опытом, получать ценные советы и наставления от профессионалов. Гости побывали на одном из таких заседаний.

«На заседании клуба была полезная информация, - поделился студент колледжа Трофим Артемов - Многим ребятам, которые ищут, куда пойти работать по специальности, но не знают, это может очень сильно помочь. Моя специальность – сварщик. Сварщики ценятся сейчас. Многие профессии можно заменить машинами, но не профессию сварщика».

Узнать больше о возможностях и услугах служба занятости можно по телефону контакт-центра – 8 800 302 15 44.

 

Фото:  Минтруд Самарской области

Теги: Самара

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