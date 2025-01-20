Я нашел ошибку
Главные новости:
Всего в Крещенских купаниях с 18 на 19 января на Волге приняли участие 3075 верующих.
В Самаре более 3000 верующих на Крещение окунулись в иордань на Волге
Самарские политики, местные депутаты и волонтеры встретились с федеральным экспертом, медиатехнологом и журналистом ТК «Россия 24» Ильёй Федоровым.
В штабе общественной поддержки «Единой России» депутаты и партийцы разобрали слагаемые успешного личного бренда
В Кошкинском и Кинель-Черкасском районах состоялись заседания клубов «Работа для СВОих».
Служба занятости региона помогает участникам СВО возвращаться к мирной жизни
Для исполнителей введены новые требования по оценке юридического лица по методике ФНС, а также увеличено количество работников – не менее 10 сотрудников.
Технопарк «Жигулевская долина»: новые условия грантовой программы АТР
При этом кандидат-самозанятый не может одновременно являться индивидуальным предпринимателем.
Комитет Госдумы поддержал возможность для самозанятых участвовать в выборах
Полицейские рассказали о различных схемах, которые используют злоумышленники для хищения личных данных и денежных средств граждан.
Полицейские и общественники Тольятти  провели профилактические беседы с местными жителями
Гинзбург рассказал, что яблоки значительно способствуют улучшению самочувствия при гипертонии и атеросклерозе.
Диетолог рассказал о неожиданных полезных свойствах яблок
В Самаре ночью -6, -8°С, днем -6, -8°С.
21 января в регионе без существенных осадков, до -11°С
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 102.41
0.03
EUR 104.86
-0.95
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре Центральная хоровая школа представит программу «От чистого истока»
В «ЗИМ Галерее» отметят годовщину приезда Маяковского в Самару
В Самаре состоится открытие Первой всероссийской передвижной выставки «Отражения души»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Служба занятости региона помогает участникам СВО возвращаться к мирной жизни

20 января 2025 15:59
82
В Кошкинском и Кинель-Черкасском районах состоялись заседания клубов «Работа для СВОих».

Служба занятости населения региона провела ряд встреч для участников СВО и членов их семей. В Кошкинском и Кинель-Черкасском районах состоялись заседания клубов «Работа для СВОих».

Заседание, которое прошло в кадровом центре «Работа России» Кошкинского района, объединило участников спецоперации и представителей общественных организаций. Особое внимание было уделено вопросам адаптации ветеранов СВО к мирной жизни и трудоустройству.

Карьерные консультанты кадрового центра «Работа России» при обращении ветерана СВО или членов его семьи составляют индивидуальный план, включающий психологическую поддержку, профессиональное обучение, помощь в составлении резюме и прохождении собеседования, а также адаптацию на рабочем месте. Для желающих открыть свое дело составят бизнес-план, окажут финансовую помощь и проконсультируют по мерам поддержки от центра «Мой бизнес».

На заседании клуба своим опытом взаимодействия с кадровым центром «Работа России» поделился участник специальной военной операции Сергей Бичеев. Он получил финансовую поддержку в размере 100 тыс. рублей и открыл собственное дело по изготовлению деревянных конструкций.

«Участие в клубе стало для меня реальной поддержкой, я получил всю необходимую информацию, чтобы начать свое собственное дело. Получил деньги от государства, приобрел оборудование и теперь имею постоянный доход. Думаю, что такие клубы в кадровых центрах помогут еще многим участникам СВО, которые возвращаются к мирной жизни», – рассказал Сергей Бичеев.

В завершении заседания социальный координатор Госфонда «Защитники Отечества» по Самарской области Сергей Елхимов был отмечен благодарственным письмом Минтруда Самарской области.

На заседании клуба в Кинель-Черкассах обсуждались вопросы, касающиеся выплат пенсий, системы налогообложения при открытии собственного дела и обучения по управлению БПЛА. Приняли решение организовать регулярные выезды клуба «Работа для СВОих» по поселениям Кинель-Черкасского района.

В настоящее время в Самарской области функционирует 16 клубов «Работа для СВОих». Их работа направлена на поддержку военнослужащих. Для участия в заседаниях клуба можно записаться в контакт-центре службы занятости по номеру 8 (800) 302-15-44.

В Самарской области военнослужащие, подписавшие контракт с 1 января по 1 февраля 2025 года, получат 7 млн – за первый год службы и единовременно 4 млн рублей. Для участников СВО и членов их семей действуют льготы и социальные гарантии – всего более 40 мер поддержки, в том числе возможность списания долгов по кредитам до 10 млн рублей для бойцов и их жен. Служба занятости региона предлагает персональное сопровождение и содействие тем, кто решит заключить контракт. Подробнее по тел. 8-939-712-93-87.

 

Фото:   Минтруд Самарской области

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Завтра, 21 января, в Самарской области ожидается усиление северо-западного ветра
20 января 2025  13:49
Завтра, 21 января, в Самарской области ожидается усиление северо-западного ветра
134
Жителей Самарской области приглашают принять участие в «Лыжне России»
20 января 2025  13:08
Жителей Самарской области приглашают принять участие в «Лыжне России»
174
в Самаре на маршрут № 22 вышли новые трамваи «Витязь М»
20 января 2025  12:58
В Самаре на маршрут №22 вышли новые трамваи «Витязь М»
174
Сегодня завершается отбор общественных пространств для благоустройства в следующем году в Самаре
20 января 2025  12:54
Сегодня завершается отбор общественных пространств для благоустройства в следующем году в Самаре
266
Крeщенские купания в Самарской области прошли без ЧП
20 января 2025  10:10
Крeщенские купания в Самарской области прошли без ЧП
229
Весь список