Служба занятости региона помогает участникам СВО возвращаться к мирной жизни

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Служба занятости населения региона провела ряд встреч для участников СВО и членов их семей. В Кошкинском и Кинель-Черкасском районах состоялись заседания клубов «Работа для СВОих».

Заседание, которое прошло в кадровом центре «Работа России» Кошкинского района, объединило участников спецоперации и представителей общественных организаций. Особое внимание было уделено вопросам адаптации ветеранов СВО к мирной жизни и трудоустройству.

Карьерные консультанты кадрового центра «Работа России» при обращении ветерана СВО или членов его семьи составляют индивидуальный план, включающий психологическую поддержку, профессиональное обучение, помощь в составлении резюме и прохождении собеседования, а также адаптацию на рабочем месте. Для желающих открыть свое дело составят бизнес-план, окажут финансовую помощь и проконсультируют по мерам поддержки от центра «Мой бизнес».

На заседании клуба своим опытом взаимодействия с кадровым центром «Работа России» поделился участник специальной военной операции Сергей Бичеев. Он получил финансовую поддержку в размере 100 тыс. рублей и открыл собственное дело по изготовлению деревянных конструкций.

«Участие в клубе стало для меня реальной поддержкой, я получил всю необходимую информацию, чтобы начать свое собственное дело. Получил деньги от государства, приобрел оборудование и теперь имею постоянный доход. Думаю, что такие клубы в кадровых центрах помогут еще многим участникам СВО, которые возвращаются к мирной жизни», – рассказал Сергей Бичеев.

В завершении заседания социальный координатор Госфонда «Защитники Отечества» по Самарской области Сергей Елхимов был отмечен благодарственным письмом Минтруда Самарской области.

На заседании клуба в Кинель-Черкассах обсуждались вопросы, касающиеся выплат пенсий, системы налогообложения при открытии собственного дела и обучения по управлению БПЛА. Приняли решение организовать регулярные выезды клуба «Работа для СВОих» по поселениям Кинель-Черкасского района.

В настоящее время в Самарской области функционирует 16 клубов «Работа для СВОих». Их работа направлена на поддержку военнослужащих. Для участия в заседаниях клуба можно записаться в контакт-центре службы занятости по номеру 8 (800) 302-15-44.

В Самарской области военнослужащие, подписавшие контракт с 1 января по 1 февраля 2025 года, получат 7 млн – за первый год службы и единовременно 4 млн рублей. Для участников СВО и членов их семей действуют льготы и социальные гарантии – всего более 40 мер поддержки, в том числе возможность списания долгов по кредитам до 10 млн рублей для бойцов и их жен. Служба занятости региона предлагает персональное сопровождение и содействие тем, кто решит заключить контракт. Подробнее по тел. 8-939-712-93-87.

Фото: Минтруд Самарской области