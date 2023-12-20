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Сладости, гаджеты и косметика: жители Самары рассказали, что хотят получить на Новый год

20 декабря 2023 13:43
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Сладости, гаджеты и косметика: жители Самары рассказали, что хотят получить на Новый год

Аналитики Авито провели опрос и выяснили, что жители Самары хотят получить в качестве подарка на Новый год. Также они узнали, что респонденты сами планируют дарить своим близким и сколько готовы потратить на праздничные презенты.

  • Результаты исследования показали, что большинство участников опроса собираются потратить на подарки до 3 000 рублей .

  • Самыми желанными подарками для женщин и мужчин стали сладости.

  • В топе мужских «хотелок» появились аксессуары, косметика и парфюмерия.

  • В качестве подарков для маленьких детей большинство респондентов будут покупать развивающие игры, а для подростков взрослые выбирают различные гаджеты.  

Легкий выбор

Большинство жителей Самары сами придумывают, что подарить близким, и не пользуются подсказками. Так, 59% опрошенных самостоятельно выбирают подарок и делают сюрприз. 26% респондентов предпочитают не ломать голову и спрашивать, что человек хочет получить на Новый год, напрямую. А 14% стараются тайно узнать о желаниях одариваемого у его близких. При этом последних больше среди женщин, чем мужчин — 16% против 13%. И только 6% доверяют советам и подборкам подарков из интернета.

Если в прошлом году у большинства опрошенных не было предпочтений, как покупать подарки, то теперь большая часть все же склоняется к онлайну — 30% заказывают презенты с доставкой в пункт выдачи, а 12% — с доставкой на дом. 32% предпочитают именно оффлайн-покупки. В основном это пользователи старше 45 лет.

Планируя бюджет на подарки, 30% будут стремиться уложиться в 3 000 рублей. 18% хотели бы потратить от 3 000 до 5 000 рублей, а 27% собираются приобрести подарки на сумму от 5 000 до 10 000 тысяч рублей. Больше 10 000 рублей готовы потратить 12% респондентов.

Новогодний вишлист

Большая часть жителей Самары (60%) хотят, чтобы подарок на Новый год был сюрпризом. При этом женщины ценят такую интригу чаще, чем мужчины: так ответили 61% участниц опроса против 53% опрошенных мужчин. 16% опрошенных заранее говорят своим близким, что им нужно, а 17% — тонко намекают на желанный подарок. 7% респондентов заявили, что вообще не любят подарки — среди мужчин таких оказалось 14%, а среди женщин всего 6%.

Мужчины и женщины традиционно хотят получить разные подарки. Так, почти половина (49%) женщин будут рады сладостям. 44% женщин хотят получить в качестве новогоднего презента косметику или парфюмерию. 31% не прочь получить в дар предметы с символом года, 30% не отказались бы от чая и кофе.  23% предпочитают подарочные сертификаты, чтобы самим выбрать все необходимое. В число наиболее желанных подарков также входят одежда и обувь (21%), мягкие игрушки (20%), наборы для творчества и рукоделия (18%), а также различные аксессуары (17%) — например, часы или сумка — и ювелирные украшения (16%).

Для мужчин одним из наиболее удачных подарков тоже стали сладости (30%). Также они хотели бы получить что-то из гаджетов (25%) — например, смартфон, планшет или умные часы. Далее в топе желаний идут косметика и парфюмерия (24%), а также аксессуары (22%) — часы и сумки. 21% респондентов хотели бы получить на Новый год какую-либо технику, например, электрическую бритву. Для 17% опрошенных подходящим подарком станет алкоголь, а для других 16% — что-то из стильной одежды или обуви. Мужчины также будут рады получить в качестве новогоднего презента инструменты (12%), настольные игры (10%) и игровую консоль (7%).

Наименее желанными подарками у опрошенных стали онлайн-подписки, курсы по саморазвитию и сессии с психологом.

Список покупок

В этом году пользователи Авито из Самары планируют дарить вполне традиционные новогодние подарки, причем их планы во многом совпадают с желаниями респондентов. Самыми популярными вариантами подарков от участников опроса стали сладости (50%), косметика и парфюмерия (43%), чай или кофе (30%), подарочные сертификаты (28%), а также предметы с символом года (26%).

Данные по продажам Авито соотносятся с намерениями и говорят о том, за первые две недели декабря год к году на 56% выросли покупки сладостей. На 50% чаще стали покупать подарочные сертификаты, на 45% — наборы для творчества. Парфюмерию на Авито за это время покупали на 34% чаще, а игрушки — на 33%.

По доле продаж лидируют мужская и женская одежда — вероятно, пользователи Авито продолжают совершать привычные покупки, несмотря на подготовку к праздникам. Также в топе игрушки, бытовая техника, обувь и мобильные телефоны.

Детский выбор

Новый год — это особенный праздник для детей, поэтому взрослые всегда стараются создать атмосферу волшебства и подобрать подарки, которые обязательно понравятся малышам.

Самым маленьким собираются дарить развивающие игры и мягкие игрушки. Детям в возрасте от 4 до 7 лет также в основном хотят дарить развивающие и настольные игры. Самым популярным вариантом подарка для детей от 8 до 12 лет стал набор для творчества. Подросткам от 13 до 15 лет собираются дарить более серьезные презенты — 22% опрошенных приобретут для ребенка наушники, еще 16% — смартфон, а 11% — USB-колонку. Подростки от 16 до 17 лет тоже получат наушники (26%) и смартфоны (18%), а также книги (12%), USB-колонки (12%) и планшеты (11%). Также многие респонденты отметили, что подарят детям сладости, независимо от их возраста.

Теги: Опрос

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